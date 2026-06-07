Izagirre advierte que "quienes han vendido" San Sebastián "no pueden presentarse ahora como salvadores"

SAN SEBASTIÁN 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de EH Bildu en el Ayuntamiento, Juan Karlos Izagirre, ha advertido al gobierno municipal de la capital guipuzcoana de que "quienes han vendido" San Sebastián "no pueden presentarse ahora como salvadores" ni ser "quienes solucionen" la situación "a la que la han llevado".

Durante la celebración del Bat Egin Eguna celebrado por la formación soberanista en San Sebastián, Izagirre se ha mostrado "sorprendido" por las declaraciones es estas últimas semanas realizadas por el gobierno municipal que, en su opinión, "demuestran improvisación y cambios de opinión".

"En definitiva un gobierno que ha perdido el norte. Un gobierno que no tiene claro qué modelo de ciudad defiende. Y, además, un gobierno que muestra desacuerdos entre sus miembros", ha puntualizado.

Según ha dicho, "un ejemplo claro" es el del Campeonato Mundial de Fútbol, en el que "Jon Insausti (actual alcalde), junto con Eneko Goia (anterior regidor) nos vendieron todos los beneficios que suponía para Donostia". "A los que en ese momento pusimos dudas sobre la mesa, se nos despreció", ha recordado.

El portavoz de EH Bildu ha asegurado que no ve "de recibo" dar "un cheque en blanco" a la FIFA. Según ha indicado, "años antes ya Chicago y Montreal renunciaron a ser sedes de este campeonato" con el argumento de que "no estaban dispuestos a regalar un cheque en blanco a la FIFA para que hicieran negocio a costa de su ciudadanía". "¿Donostia sí estaba dispuesta a pagar esas cantidades y a cumplir los requisitos que ponía la FIFA?", se ha preguntado.

En este sentido, ha destacado que "ahora es el mismo Jon Insausti quien afirma que hay que estudiar la propuesta". "Cambio de opinión", ha señalado.

IMPUESTO TURÍSTICO

También ha afirmado que EH Bildu lleva años pidiendo la implantación del impuesto turístico en San Sebastián, y ahora el alcalde "ha intentado implantarlo con prisas y de forma irregular este mismo verano cuando sabía que era imposible". "Otra vez improvisación", ha dicho.

Ha destacado, por otra parte, los "desacuerdos" en materia de vivienda, porque el PNV "sigue apostando por dejar en manos privadas todos los desarrollos urbanísticos y sigue imposibilitando la intervención en las zonas ya construidas".

A su juicio, el PNV "sigue planificando el tema de la vivienda con una perspectiva de negocio, no de derecho" mientras EH Bildu "siempre ha defendido la necesidad de aumentar el parque público de vivienda pública y protegida, construyendo nuevas e interviniendo en las zonas ya construidas y liderando los proyectos de lo público".

Para Izagirre, resulta "evidente" que es EH Bildu "quien acierta en los diagnósticos y en las medidas que se deben tomar" y también que el gobierno municipal "sigue empeñado en seguir como hasta ahora".

A su juicio, estas "contradicciones, cambios de criterios, cambios de rumbo... responden a la campaña de 'marketing' organizada para promocionar la imagen de Jon Insausti".

"Jon Insausti ha estado 10 años en el gobierno municipal con cargos importantes, incluido el del desgobierno de Turismo. No es creíble esa imagen de ser ajeno a todo lo realizado los años previos a su nombramiento como alcalde", ha indicado.

Según ha criticado, los "discursos amables y empáticos actuales y las muestras de cercanía", responden a "la necesidad de identificarse con los verdaderos problemas de Donostia; pero tan sólo son discursos, pues las actuaciones siguen siendo las mismas".

Por último, ha advertido de que "no puede ser que quienes han vendido Donostia a unos sectores e intereses concretos se presentan ahora como los salvadores de la ciudad". "Quienes nos han traído a la situación actual no pueden ser quienes la solucionen", ha concluido.