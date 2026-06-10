Izaro anuncia las 20 primeras cita de su gira 'Arkitectura 2027', que comenzará en Irun con entradas ya agotadas

Archivo - Izaro anuncia las primeras fechas de su nueva gira. - GINMUSIC - Archivo

SAN SEBASTIÁN 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La cantante Izaro ha anunciado las 20 primeras citas de su nueva gira 'Arkitectura 2027' que arrancará en la localidad guipuzcoana de Irun con un concierto-taller con entradas ya agotadas.

En la cita irundarra, el 23 de enero en Ficoba, se construirá la escenografía de esta gira para la cual se ponen este miércoles a la venta las entradas para la fecha en el Auditorio Kursaal donostiarra el 13 de febrero.

Desde la productora Gin Musica han informado de que este viernes a las doce del mediodía estarán también disponibles en la web 'www.izaromusic.com/es/' la mayoría de las entradas en 20 ciudades europeas. Además, han señalado que Izaro comienza una "nueva era" con esta gira y publica "a finales de año" su nuevo disco, tras dar a luz el pasado mes de mayo a su primera hija.

La gira 'Arkitectura' pasará, además de por Irun y San Sebastián, por Donibane Lohizune el 19 de febrero; Pamplona el 20 de febrero; Bilbao el 27 de febrero; Madrid el 28 de febrero; Granada el 5 de marzo; Sevilla el 6 de marzo; Vigo el 12 de marzo; Gijón el 13 de marzo; Barcelona el 9 de abril; Zaragoza el 10 de abril; Santander el 17 de abril; Valencia el 24 de abril; Las Palmas el 7 de mayo; Málaga el 16 de junio; Dublín el 12 de noviembre; Londres el 13 de noviembre; París el 19 de noviembre; y Bruselas el 20 de noviembre.