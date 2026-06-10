Izarra Berria (Leioa) y El Globo (Bilbao), ganadores del Campeonato de Pintxos de Bizkaia - ASOCIACIÓN DE HOSTELERÍA DE BIZKAIA

BILBAO 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los establecimientos hosteleros Izarra Berria, de Leioa, y El Globo, de Bilbao, han resultado ganadores del Campeonato de Pintxos de Bizkaia, en las categorías de pintxos tradicionales (los pintxos de barra en su formato tradicional de pintxo o de banderilla) y de pintxos creativos (pintxos de autor), respectivamente.

Según ha informado la Asociación de Hostelería de Bizkaia, el Campeonato de pintxos tradicionales busca poner en valor las barras de pintxos de los establecimientos de Hostelería de Bizkaia.

Han participado una selección de pintxos de todo el territorio y tras una votación popular en los propios establecimientos de hostelería participantes (en los que los clientes han degustado y votado por sus pintxos preferidos), los cinco más votados pasaron a la gran final celebrada el 10 de junio en la Escuela Superior de Hostelería Bilbao.

Los cocineros y cocineras finalistas han elaborado y presentado sus pintxos ante un jurado profesional, compuesto por chefs y personas muy ligadas a la gastronomía de Bizkaia.

Tras una reñida deliberación, el ganador al mejor pintxo de barra de Bizkaia ha sido: "Itsasbeltz" de Izarra Berria, en Leioa. Ainara Arce ha recibido la txapela roja de campeona de Bizkaia de Pintxos tradicionales 2026 de manos de Leire Sáez, directora de Turismo de la Diputación Foral de Bizkaia.

Por su parte, los mejores pintxos de autor de Bizkaia, según el jurado de Bizkaiko Pintxo Txapelketa, son: "Bombón de vaca madurado" de El Globo, de Bilbao, que ha sido el ganador. El segundo clasificado ha sido "Pollo de cervecera", de Batzoki Miribilla, en Bilbao; mientras el tercer clasificado ha sido "Txouchinillo" del Boroa, en Amorebieta-Etxano.

El ganador del mejor pintxo de Bizkaia, en esta categoría, representará al Territorio en el concurso estatal de Tapas y Pintxos organizado por Hostelería de España que tendrá lugar en el marco de Madrid Fusión 2027. Ha recibido la txapela roja de Mejor Pintxo de Bizkaia de manos de Leire Sáez, directora de Turismo de Diputación Foral de Bizkaia, mientras el segundo y tercer clasificados han recibido un trofeo y diploma acreditativo.