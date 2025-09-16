Ja! dedica su 16ª edición a Nueva York por los 50 años de 'Saturday Night Live' y el centenario de 'The New Yorker'

Presentación de la XVI edición del festival de literatura de humor Ja!, cuyo cartel ilustrador está dedicado a King Kong - JA! FESTIVAL

Contará con Jonathan Lethem, Samanta Schweblin, Christina Rosenvinge, Peter Kuper, Nacho Vigalondo, Ray Loriga y Kirmen Uribe, entre otros

La decimosexta edición del Ja!, Festival Internacional de Literatura y Arte con Humor de Bilbao, estará dedicada a Nueva York, al cumplirse este año el 50 aniversario del programa 'Saturday Night Live' y el centenario de la revista 'The New Yorker', y como homenaje a estos dos proyectos emblemáticos de la cultura neoyorquina y su vinculación con el humor.

Del 9 al 20 de octubre, el espíritu neoyorquino recorre las actividades de esta edición, representada especialmente por tres autores que viajarán desde la metrópoli: Jonathan Lethem; Kirmen Uribe, Premio Nacional de Narrativa 2009 por 'Bilbao-Nueva York-Bilbao' y residente en la Gran Manzana desde hace años; y el artista gráfico Peter Kuper.

Destaca también la presencia de la autora argentina Samanta Schweblin, considerada una de las narradoras más brillantes de su generación y maestra del cuento, con varias historias publicadas en 'The New Yorker'; así como la de Christina Rosenvinge, cantante y escritora que, en conversación con Aloma Rodríguez, repasará su trayectoria y su estancia en Nueva York.

El programa incluye sendos diálogos, por un lado, entre el humorista Antonio Castelo y el cineasta Nacho Vigalondo en torno al programa satírico 'Saturday Night Live', del que son admiradores y, por otro, entre los escritores Marta Fernández y Rodrigo Fresán sobre la revista 'The New Yorker'.

Además, hablarán sobre sátira y periodismo los columnistas Juan Soto Ivars y Alberto Olmos, quienes destacan por su mordacidad a la hora de analizar el incierto presente de los medios en plena era de la desinformación y la posverdad.

En torno a Nueva York como sede de algunos de los museos más influyentes del planeta, el certamen ha incluido un encuentro entre la nueva directora del Museo Guggenheim Bilbao, Miren Arzalluz, y el director del Museo de Bellas Artes, Miguel Zugaza.

El festival se detendrá asimismo en otros espacios legendarios de la ciudad, como la discoteca Studio 54. Joaquín Reyes hará de DJ y maestro de ceremonias de una fiesta inspirada en aquel espacio que hizo historia en Nueva York.

La programación incluye la sección clásica del festival en la que un invitado escoge sus diez secuencias de humor favoritas. Esta edición corre a cargo de la directora de cine Paula Ortiz, directora de 'La novia', 'Teresa' y 'La virgen roja', entre otros filmes y en cuya formación como cineasta fue fundamental su paso por Nueva York.

Ja! también vuelve a participar en las jornadas de divulgación científica, escepticismo y humor Naukas, que este año celebran una edición especial por su decimoquinto aniversario. El mago Imanol Ituiño ha preparado una charla sobre un episodio ocurrido en 1924 en el hotel Pennsylvania de Manhattan: el duelo entre Houdini, escéptico y desenmascarador de fraudes, y el español Joaquín de Argamasilla, que aseguraba tener rayos X en los ojos. El desenlace de esta historia podrá conocerse el sábado 20 de septiembre, en el marco de Naukas 2025.

No es la única colaboración de esta decimosexta edición. El festival se une por primera vez a las jornadas Tracking Bilbao, organizadas por Caostica y Borja Crespo, en un acto protagonizado por el equipo de Zinemal -Axel Casas, Gorka Ronquete y Gastón Haag-, que rescata para el público películas infames de su videoclub convertidas en clásicos de culto. En esta ocasión, el título escogido es 'New York Ninja', de cuya proyección podrá disfrutarse en pantalla grande con el imprescindible aderezo de sus comentarios en directo.

También se incluyen en el programa talleres en colaboración con varios grupos de comedia como Haizea Malabaricia, Raquel Torres y la escuela de improvisación teatral Improbilbao y la ilustradora Mamen Moreu ofrecerá por su parte un taller de dibujo infantil titulado 'Spiderman en NYC'.

La figura del escritor neoyorquino Jonathan Lethem, considerado uno de los narradores más imaginativos y divertidos de las últimas tres décadas es uno de los actos centrales de la edición.

En su trayectoria literaria ha mezclado géneros dispares para reflejar el pulso de la ciudad, y en especial del barrio donde creció, Brooklyn, escenario y protagonista constante de su obra.

Asimismo ha firmado títulos como 'Huérfanos de Brooklyn', la historia de un detective con síndrome de Tourette llevada al cine por Edward Norton en 2019, o 'La fortaleza de la soledad', considerada su novela más personal, dedicada a su hermana Mara Faye Lethem. Ella será precisamente quien converse con el autor sobre su trayectoria literaria, que sigue creciendo con 'Brooklyn, una novela criminal', de próxima publicación en Random House. También se repasará su faceta como colaborador habitual de 'The New Yorker'.

EXPOSICIONES Y CARTEL

Al programa de la edición se suman dos exposiciones. La principal está dedicada a Saul Steinberg (Râmnicu Sarat, Rumania, 1914 - Nueva York, 1999): 'Saul Steinberg, el signo errante' recorre la vida y la obra del artista a través de un centenar de piezas entre dibujos, pinturas, grabados, collages, revistas, libros, fotografías, audiovisuales y obras en tres dimensiones.

Coproducida por Ja! Festival y la Fundación Juan March, con el apoyo de The Saul Steinberg Foundation y el patrocinio de Iberdrola, abrirá al público con acceso gratuito del 2 al 31 de octubre en la Sala Axular de Bizkaia Aretoa-EHU.

La otra muestra, 'Javier Jaén x The New Yorker', estará centrada en los trabajos del artista gráfico Javier Jaén para la revista centenaria y podrá verse en varias estaciones de Metro Bilbao desde el 1 de octubre y hasta final de 2025.

Como en ediciones anteriores, el cartel del festival también lleva su firma y este año tiene a King Kong como protagonista. En cuanto a sus escenarios, el festival cuenta con los mismos espacios principales de la anterior convocatoria, Bizkaia Aretoa- EHU y Sala BBK , a los que se añaden cinco localizaciones más: Bidebarrieta Kukturgunea, Metro Bilbao, Sala Bilborock, La Perrera y Espacio Joker. Como novedad, algunos actos y talleres requerirán entrada, y se ha puesto en marcha la membresía Amigos/as del Ja!.