Jainaga dice que "hoy empieza el camino de Talgo, que será una empresa de referencia mundial con un futuro espectacular"

VITORIA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, impulsor de la operación de compra de Talgo, ha afirmado que "hoy comienza el camino" del fabricante de trenes, que será "una empresa de referencia mundial" en el sector ferroviario con un "futuro espectacular". Por su parte, el presidente de Talgo, Carlos Palacio, ha manifestado su satisfacción porque la empresa "vuelva al territorio que la vio nacer" y ha puesto en valor la etiqueta 'Made in Álava'.

Jainaga y Palacio han realizado estas manifestaciones en la planta de Talgo en Rivabellosa (Álava), a donde se han desplazado, junto con el Lehendakari, Imanol Pradales, para realizar una visita tras culminarse la entrada en la compañía del consorcio vasco y de SEPI, y anunciarse el traslado a Álava de la sede social y fiscal del fabricante de trenes.

También han estado presentes en este acto, entre otros, el diputado general de Álava, Ramiro González, y los presidentes de BBK, Unai Rementeria, y de Vital, Jon Urresti. En el transcurso del mismo, el presidente de Sidenor y nuevo consejero de Talgo ha señalado que "el camino hasta llegar aquí ha sido largo y tortuoso, lleno de dificultades". "Algunas de las cuales ni nos podíamos imaginar al principio", ha asegurado.

Jainaga ha afirmado que, gracias al apoyo de muchas personas y al trabajo en equipo de todos y al "espíritu de lucha y una perseverancia sin límites", se ha llegado "al final del camino", aunque ha precisado que realmente "el camino empieza hoy" porque "Talgo tiene muchas cosas por hacer".

"FUTURO ESPECTACULAR"

Según ha subrayado, Talgo es una empresa "con un futuro espectacular de las pocas" que en el entorno "tienen productos y tecnología propios". "Les aseguro que no hay muchas empresas así", ha añadido.

Jainaga ha indicado que el producto y la tecnología es un "activo que no se puede perder", sino que tienen el deber "de desarrollarlo" y hacer de esta empresa "un actor de nivel de categoría mundial" en el sector ferroviario en "este pequeño país que tiene, sin embargo, gente de una gran valía y un empuje extraordinario".

"Hoy solo puedo hacer un brindis por el futuro de Talgo. Estoy seguro de que entre todos conseguiremos lo que otros más grandes, más poderosos y con muchos más recursos que nosotros no han sido capaces de conseguir", ha anunciado.

Jainaga ha querido agraceder personalmente al Lehendakari su ayuda y también la de todo el Gobierno vasco y, especialmente, la del consejero de Industria, Mikel Jauregi, "por su apoyo incondicional en todo momento, también por la generosidad en el esfuerzo y en la confianza hacia mí". "Por haberme dado al mismo tiempo ese apoyo sin coartar para nada mi margen de maniobra y mi libertad en prácticamente todas las decisiones que he tenido que tomar hasta ahora", ha indicado el presidente de Sidenor, que le ha dicho a Mikel Jauregi que ha sido un "placer" trabajar con él y espera que haya "otras ocasiones de hacer más cosas".

Por último, ha reiterado su agradecimiento a los asistentes y ha pedido un brindis por el futuro de Talgo, que se ha mostrado seguro de que "va a ser una empresa referencia mundial en el sector ferroviario".

Por su parte, el presidente de Talgo, Carlos Palacio, ha expresado su satisfacción porque la compañía "vuelva al territorio que la vio nacer, una conexión histórica y en múltiples sentidos". "Es una conexión que permanece y que se reforzará, porque una de las mayores fortalezas de Talgo es este ecosistema empresarial y profesional en el que hoy estamos", ha agregado.

En este sentido, ha explicado que la compañía activa una cadena de valor en multitud de proveedores locales actuando como tractores y ayudando a su internacionalización. "A cambio, nos beneficiamos del enorme talento y la gran cualificación técnica que tenemos a nuestra disposición aquí", ha celebrado.

Por ello, ha apuntado que Talgo tiene por delante un futuro inmediato "lleno de retos internacionales", como dar cumplimiento a los pedidos que les han llegado de Alemania, "el mayor y mejor país en materia ferroviaria de Europa".

Tras agradecer su apoyo a las autoridades, representantes de las fundaciones BBK y Vital, y socios privados que han hecho posible que la sede de Talgo vuelva a Álava, ha señalado que con su apoyo van a demostrar que "los trenes más avanzados son también los más competitivos". "Trabajaremos sin descanso para demostrar que darle prestigio a la etiqueta 'Made in Álava' es la mejor garantía de un futuro industrial brillante", ha concluido.

PRADALES

Por su parte, Pradales ha señalado que se ha dado un "paso decisivo" para el arraigo de Talgo en Euskadi, situando la sede social y fiscal en Rivabellosa. "Hoy es un gran día. Talgo ha vuelto a casa. Y debemos estar contentos. Pero lo importante empieza ahora. Toca ordenar la locomotora, engrasar la maquinaria y recorrer un nuevo camino de crecimiento y prosperidad para Talgo y para Euskadi. Esto es una estación de partida y no de término", ha manifestado.

Según ha apuntado, no es un movimiento táctico, sino estratégico. "No es una decisión coyuntural, sino a largo plazo. Y no es una operación aislada, sino fruto de una apuesta de país", ha agregado.

Pradales ha afirmado que esta apuesta responde al momento histórico que se vive, al modelo socioeconómico vasco y a la política industrial "puntera" que se ha desarrollado durante décadas. A su juicio, estos pilares son "imprescindibles para seguir garantizando la riqueza, la calidad del empleo, el bienestar y la cohesión social, para asentar el presente y ganar el futuro".

Pradales ha manifestado que se da "un paso decisivo para consolidar el empleo y la actividad de una empresa estratégica para el país" y "no será la última", para añadir que Euskadi apuesta por lo que siempre le ha dado resultado, que es "una industria avanzada y arraigada, como motor de riqueza, bienestar y cohesión social". Además, ha asegurado que "lo hace de la mano de Europa y siguiendo la hoja de ruta establecida por ésta para su reindustrialización".

Según ha dicho, en la apuesta de Talgo confluyen todos esos factores y ha indicado que el modelo vasco se asienta también tradicionalmente sobre "Industria, Financiación e Innovación". Este es el 'Modelo de Defensa, Arraigo y Crecimiento industrial' que, según ha apuntado, van a seguir aplicando, impulsando la inversión pública transformadora con el objetivo de traccionar capital privado. En su opinión, la colaboración público-privada tiene "un enorme potencial" para "seguir creciendo como país".

Tras recordar las distintas iniciativas puestas en marcha, ha señalado que la premisa es "clara", la de "alinear todas las capacidades para generar actividad y empleo de calidad, contribuir al emprendimiento y la inversión productiva, y atraer inversión, nuevos proyectos y talento".

En este punto, ha agradecido la "valentía" y trabajo de todos los que han hecho posible "este paso" y, en particular, la de José Antonio Jainaga, sin "cuya participación e implicación personal no estaríamos hoy aquí". "Porque contar con un socio industrial de garantías era condición 'sine qua non' para que esto prosperara", ha agregado, para subrayar que ha hecho falta "mucho trabajo de cocina, temple y discreción" en momentos "críticos.

En Talgo trabajan más de 3.600 personas en sus centros de todo el mundo, destacando Rivabellosa, Las Matas II, Alemania, Arabia Saudí, Dinamarca, Egipto, Estados Unidos, Kazajistán y Uzbekistán. La de Rivabellosa es la mayor de todas y supone, un "agente clave" para los proyectos de la compañía y para su expansión internacional, y un "potente generador de riqueza, valor y empleo para su entorno", han destacado desde la compañía. Cuenta con un equipo de más de 700 personas y puede fabricar hasta 280 vagones anuales.