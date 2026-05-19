Jauregi cree que se abre "una nueva etapa" en Tubos Reunidos, donde hay inversores "interesados" aunque no propuestas

Archivo - Fábrica de Tubos Reunidos de Amurrio. - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

VITORIA, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero vasco de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, ha considerado que se abre "una nueva etapa" para la atracción de inversores en Tubos Reunidos, ya que el concurso de acreedores "abre la puerta" para una reestructuración de la deuda "legal y ordenada" y también hay mayor "paz social". En este sentido, ha señalado que "hay nuevos inversores interesados en poder ayudar" aunque "por ahora no hay propuestas".

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno Vasco, Jauregi ha reiterado que "la solución" en Tubos Reunidos pasa por "la llegada de un nuevo inversor con un proyecto industrial a futuro" y, para ello, se requieren "dos condiciones".

Así, ha señalado la necesidad de que se logre "la quita de la deuda, una reestructuración de la deuda", porque "nadie va a pagar por un piso que tiene la hipoteca cinco veces mayor que el valor real del piso", y también "la paz social", ya que "nadie quiere comprar un piso en un vecinario con líos".

Según ha explicado, el concurso de acreedores "abre la puerta de una manera legal y ordenada a hacer esa reestructuración de la deuda, que antes no se podía hacer porque SEPI, que es la mayor acreedora de Tubos Reunidos, decía que no podía reducir o hacer una quita en su deuda porque no tenía manera legal de hacerlo".

"Y ahora eso ya está en manos del administrador, ya va a hablar con todos los acreedores y empezar ya a activar la reestructuración de la deuda", ha recordado.

Del mismo modo, ha destacado que también se está "llegando a una situación de mayor paz social" en Tubos Reunidos, donde se ha suspendido la huelga indefinida que se mantenía desde marzo.

"Celebramos que la gente esté trabajando, porque es importante conseguir que la actividad continúe por dos razones prioritarias en este momento. Una, que se genere suficiente caja para pagar las nóminas de los empleados, que sigamos haciendo suficiente caja, sacando la carga de trabajo adelante y la cartera de trabajo adelante. Y la segunda es para mantener la clientela, porque si los clientes se van a marchar si seguimos en una situación de nueva actividad", ha apuntado.

NUEVA ETAPA

Por todo ello, ha considerado que "se abre una nueva etapa" en la que "la reestructuración de la deuda y también mayor paz social empezarán a atraer nuevos inversores".

De hecho, el consejero ha señalado que "hay nuevos inversores interesados en poder ayudar" aunque, ha matizado, "por ahora no hay propuestas". "Hay interés pero no hay propuestas", ha insistido.