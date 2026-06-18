Jauregi cree que las medidas fiscales de Bizkaia son "relevantes" y espera que se extiendan a Álava y Gipuzkoa

El consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno Vasco, Mikel Jauregi. - H.Bilbao - Europa Press

Dice que la situación de Tubos Reunidos es "complicada" para atraer nuevos inversores y será clave reestructurar la deuda y la paz social

BILBAO, 18 Jun. (EUROPA PRES) -

El consejero de Industria, Transicion Energética y Sostenibilidad, del Gobierno Vasco, Mikel Jauregi, ha valorado la iniciativa de la Diputacion de Bizkaia de impulsar una serie de medidas fiscales, que cree son "interesantes y relevanes" para ayudar a la competitividad y a atraer talento, por lo que espera que se "extiendan" a Bizkaia y Álava y trabajar, "si es posible, todos a una".

En una entrevista a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Jauregi ha afirmado, ante las medidas fiscales anunciadas en Bizkaia, que son "unos animados" y que le "encanta" su actitud.

A su juicio, esas medidas fiscales dan respuesta "a las necesidades que se están escuchando de atraer y retener talento" y también ha incidido en valorar la parte relativa a la transición energética.

"Ahora lo que hay que hacer son propuestas, hay que acordarlas, también hay que trabajar con el resto de las diputaciones, y hay que hacerlo, si es posible, todos a una", ha remarcado.

A su juicio, hay medidas "muy interesantes y relevantes". Jauregi ha apostado por "dejar de hacer diagnósticos e ir a la acción". En este sentido, cree que las medidas de Bizkaia "son propuestas de acción" que están "muy dirigidas a las necesidades atraer talento, de la transición energética, de cómo seguir siendo un territorio competitivo". Por lo tanto, cree que, si se puede, se deben "extender" al resto de los Territorios.

Sobre si cree que Gipuzkoa y Álava irán por la misma línea, ha manifestado que "ellos lo véran", pero sí considera que estaban haciendo una reflexión sobre cómo avanzar y mejorar. "Lo que toca es hacer cosas", ha añadido.

INDUSTRIA VASCA

Por otra parte, sobre la situación de la industria vasca, ha defendido que Euskadi tiene "todos los mimbres" para ser "protagonista" en la reindustrialización de Europa.

Mikel Jauregi ha indicado que la industria vasca "va regular, no va muy bien" pero tampoco "va tan mal", sigue creciendo, con 2.000 empleos nuevos en los últimos años, y espera que Alemania y Francia, que son los mercados de exportación de Euskadi, que tienen unos crecimientos casi negativos de la industria, "se animen para que haya mercados que tiren de la producción" de Euskadi.

Asimismo, ha manifestado que hay empresas, aunque "no muchas", que se han interesado en implantarse en Euskadi, pero la primera pregunta que realizan es "dónde está el suelo y la segunda pregunta dónde está el enchufe" y, en relación a la segunda cuestión, el País Vasco se "queda siempre corto por ahora".

En este sentido, ha recordado que se acordó con el Gobierno central un ampliación del 40% en la planificación actual y que se tenía que haber aprobado ya oficialmente.

En este sentido, en la misiva remitida por el Lehendakari, Imanol Pradales, al presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, le pide "ponerse manos a la obra" porque se tenía que haberse producido antes de Semana Santa, "pue que venga antes de San Ignacio, sí o sí".

Por otra parte, ha apuntado que la "autopista regulatoria" que se presenta este jueves es "engancharse a Europa" y tratar de "ganar en velocidad" reduciendo burocracia para la puesta en marcha de proyectos empresariales pero sin "reducir garantías".

Por otra parte, sobre la transición al vehículo eléctrico, ha insistido en que es necesario descarbonizar y la vía para ello no debe ser "fijarse en una sola tecnología", sino que ha defendido "ser tecnológicamente neutro".

"Se tiene que hacer, pero no a costa de todo. Entonces no hay una solución única que nos va a valer (...) En la transición habrá de todo, y hay que hacer de todo", ha apuntado.

Mikel Jauregi ha manifestado que lo que no se puede es que Europa fije 2035 como una "meta a cumplir y que a partir de ahí no se pueden vender coches no eléctricos", porque eso es "cargarse toda la industria de automoción que no está asociada al eléctrico".

CHINA

En el tema eléctrico, ha subrayado que China tiene "los mejores coches eléctricos a día de hoy y baratos" y Europa los tenía de combustión interna. Por ello cree que si no se apuesta en Europa por ser buenos en el vehículo eléctrico y seguir siéndolo en el de combustion interna con menos emisiones, "nos vamos a quedar sin nada". De esta forma, ha defendido seguir descarbonizando pero "con inteligencia y una lógica de política industrial".

Por otro lado, ha manifestado la necesidad de atraer inversiones productivas a Euskadi y que sean de empresas referentes a nivel mundial. Ha añadido que llegaron multinacionales al País Vasco, pero a partir de la lacra del terrorismo, "nadie venía aquí a invertir un duro". "No van a venir cuatro al año, vendrán igual uno o dos por legislatura, si es posible. Y ahora hay que hacer el músculo para seguir atrayendo eso, que se nos ha olvidado un poco", ha agregado.

TUBOS REUNIDOS

Respecto a la situación de Tubos Reunidos, ha afirmado que es "complicado" poque tiene "una deuda gigante", de casi 300 millones y ahora "el valor de Tubos Reunidos no es de 300 millones de euros".

Por ello, ha reconocido que es complicado atraer nuevos inversores "La quita, la reducción de la deuda, es fundamental en ese proceso para atraer nuevos inversores y el concurso, de alguna manera, abre una vía para que eso sea posible", ha añadido.

Por lo tanto, espera que haya esa reestructuración de la deuda y se atraiga a inversores, y que los que han mostrado interés "pasen a poner ofertas firmes por escrito" y se dé un "futuro industrial" a Tubos Reunidos.

Sobre la aparición de Tubos Reunidos en la investigación del 'caso Leire', ha manifestado que no hay que "distraer el foco", que debe estar en atraer nuevos inversores, y ha insistido en que, para ello, se necesita "la quita de la deuda y paz social". "Enfoquémonos en eso", ha indicado.

Por último, en relación a Tubacex, que ha planteado un ERTE para sus plantas de Amurrio y Laudio, ha manifestado que ha sido "una de las víctimas" de la situación del Estrecho de Ormuz, pero confía en que se "empiece a solventar" y ha recordado que también se vio afectada por los aranceles.