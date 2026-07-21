Jauregi destaca que Euskadi incrementa en 186 MW la potencia de autoconsumo instalada en los últmos cinco años

Inauguración de la planta fotovoltaica de autoconsumo de Vidrala - GOBIERNO VASCO

VITORIA, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Industria del Gobierno Vasco, Mikel Jauregi, ha destacado que Euskadi ha incrementado la potencia de autoconsumo instalada en 186 MW en los últimos cinco años, para pasar de 7 MW a 193 MW, con el objetivo de generar electricidad renovable propia y reducir la dependencia de los combustibles fósiles importados.

El consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad y la viceconsejera de Transición Energética, Irantzu Allende, han inaugurado, este martes en Llodio, la instalación fotovoltaica de autoconsumo de la empresa de envases de vidrio Vidrala.

La nueva infraestructura es una de las mayores instalaciones industriales de autoconsumo fotovoltaico de Euskadi, con una potencia instalada de 7 megavatios y 30.000 metros cuadrados de cubierta industrial. La inversión ha alcanzado los 3,2 millones de euros y ha contado con una subvención del 25% del programa de ayudas de autoconsumo del Gobierno Vasco, a través del Ente Vasco de la Energía (EVE).

La planta permitirá incrementar el uso de energía renovable en el proceso productivo de la fábrica alavesa, que produce más de 500 millones de envases de vidrio al año, y reducirá las emisiones de CO2 en 1.909 toneladas anuales.

Jauregi ha destacado que, como resultado de sus inversiones diferenciales, apostando por los estándares tecnológicos más avanzados, la mayor eficiencia en consumos energéticos, la inversión por la generación eléctrica renovable y la firme apuesta por fuentes de energía alternativas, Vidrala mantiene "una de las ratios de emisiones más bajas del sector y se consolida como referente internacional".

Durante la visita, ha destacado que, en Euskadi, hay que "avanzar en la autonomía energética a través del desarrollo de capacidad de generación de electricidad renovable propia, para reducir la dependencia de los combustibles fósiles importados".

Al respecto, ha destacado el programa de autoconsumo lanzado por el Gobierno Vasco, por el que Euskadi ha aumentado en 186 MW la potencia instalada, pasando de 7 MW a 193 MW en los últimos cinco años, además de resaltar la reciente aprobación de proyectos de autoconsumo que suman 72,5 MW, con dos parques eólicos en Labraza.

"Casi el 60% de esta nueva potencia de autoconsumo eléctrico corresponde a instalaciones fotovoltaicas en naves industriales. En este sentido, Vidrala es un claro ejemplo de una industria que apuesta por la transición energética, con la instalación de la mayor planta de autoconsumo industrial en Euskadi. Vidrala reduce costes, gana en sostenibilidad y aumenta en competitividad", ha resaltado.

"DESVENTAJAS COMPETITIVAS"

Por su parte, el CEO de Vidrala, Raúl Gómez, ha señalado que "estamos en un momento crucial para la industria vasca", ya que se enfrenta a "amenazas por demasiados frentes, siendo los más preocupantes el nivel de conflictividad y absentismo laboral, el exceso de regulación y la crisis de los costes energéticos creada por la situación en Oriente Medio", por lo que ha apelado a "actuar".

"A la industria no se la vence, se la convence. Los progresos hacia la deseada soberanía energética no serán gratuitos; debemos aunar fuerzas, concienciar a la sociedad y promover en España y en Europa la relajación de regulaciones mal diseñadas que han provocado desventajas competitivas frente a otras grandes regiones del mundo. También debemos ser realistas y pragmáticos: la sostenibilidad medioambiental puede llegar a ser competitiva, pero requiere de mayor esfuerzo económico", ha manifestado.

Gómez ha señalado que la nueva planta de generación eléctrica renovable es un ejemplo del firme compromiso de Vidrala por avanzar en competitividad, con la autonomía energética y la descarbonización como palancas relevantes.

"El grupo apuesta por la inversión ambiciosa pero selectiva, y apoyará proyectos en beneficio de la sostenibilidad medioambiental centrados en probar fuentes de energía alternativas, siempre que sean competitivas, invertir en autogeneración y priorizar el uso de materias primas recicladas", ha añadido.