Jauregi ve positivo el acuerdo EEUU-Irán pero "con prudencia" y dice que la apertura de Ormuz sería "un alivio"

El consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi. - IREKIA

BILBAO 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, ha calificado de positivo el anuncio de un acuerdo entre EEUU e Irán para poner fin a la guerra pero lo acoge "con cierta prudencia", si bien confía en que se produzca finalmente la apertura del Estrecho de Ormuz, que sería "un alivio" para toda la industria.

Jauregi ha asistido este lunes en el Puerto de Bilbao a la inauguración de la Grúa muelle Super Post Panamax, donde se ha pronunciado sobre el acuerdo entre EEUU e Irán y que supondría la reapertura del Estrecho de Ormuz.

El consejero ha indicado que ven la noticia "de una manera positiva" pero también "con cierta prudencia" porque ha habido "anuncios antes que no se han cumplido".

Ante la previsible apertura del Estrecho de Ormuz, ha destacado que estos nudos logísticos son muy importantes y son "como el sistema nervioso que hay en el mundo". Por lo tanto, ha asegurado que su apertura supondrá "un alivio para toda la industria que depende de la energía y de las materias primas que vienen de esa parte del mundo".

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