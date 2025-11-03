Javier Ormazabal Echevarria, presidente y CEO de Velatia, Mejor Empresario Vasco 2024

BILBAO 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La XXXIV edición de La Noche de la Empresa Vasca, organizada por la Fundación Empresa Vasca y Sociedad/Gizarte eta Euskal Enpresa Fundazioa con el patrocinio principal de Kutxabank, el apoyo de las empresas Dinof e Inbisa y la participación de 'Cope' como medio colaborador, ha distinguido la trayectoria empresarial de Javier Ormazabal Echevarria, Presidente y CEO de Velatia, como 'Mejor Empresario Vasco 2024'.

El Jurado de los premios también ha destacado el trabajo de Ampo con el premio 'Made in Euskadi', por la difusión que realiza del sello industrial vasco en los mercados internacionales al exportar el 95% de su producción; y de Danobatgroup SC y Zunibal SL con el galardón, ex aequo, de 'Innovación Empresarial', en reconocimiento a dos modelos empresariales que, de manera complementaria, encarnan la innovación como un pilar estratégico.

La 'Euskal Makila' se ha entregado a Bayer AG, que ha impulsado el fulgurante crecimiento y proyección internacional de Viralgen desde su integración en la multinacional alemana. Siguiendo la tradición, las distinciones han sido entregadas por los ganadores de la edición anterior.

De este modo, Francisco Javier Urgoiti, socio fundador y director ejecutivo de Saitec, ha entregado a Javier Ormazabal Echevarria la placa que le reconoce como 'Mejor Empresario Vasco 2024'. Lia Altuna, presidenta del Consejo de Administración de JMA Alejandro Altuna, ha traspasado el galardón 'Made in Euskadi' a Iban Ferreira, presidente del Consejo Rector de Ampo, y el director general de Jema Energy, José María Del Río, ha cedido el testigo de la 'Innovación Empresarial' a Zuriñe Larrauri, directora de Personas de Zunibal, y a Nerea Aranguren, directora general de Danobatgroup.

El acto del Museo Guggenheim se ha abierto con el saludo a los presentes de Eduardo Ruiz de Gordejuela, consejero delegado de Kutxabank, y se ha cerrado con la entrega de la 'Euskal Makila' a Bayer AG, que ha estado representada por el CEO de Viralgen, Jimmy Vanhove, quien ha recibido la distinción de manos de Mikel Jauregi, consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, que se ha encargado de clausurar el evento.