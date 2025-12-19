Jesús Loroño contará en 2026 con una escultura en su homenaje en Larrabetzu, obra de la artista Lourdes Humerez

Presentación de la maqueta dedicada al mítico ciclista vizcaíno de Larrabetzu, poseedor de un gran palmares, Jesús Loroño - MIKEL ARTETXE TXIRRINDULARI ZALEAK

BILBAO 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El mítico ciclista vizcaíno de Larrabetzu, poseedor de un gran palmares, Jesús Loroño, contará en 2026 con una escultura en su homenaje en su localidad natal vizcaína, obra de la artista Lourdes Humerez, que se ha presentado en sociedad este viernes en la Sala Rekalde de Bilbao.

A la presentación de la escultura del mítico ciclista han acudido la diputada de Cultura y Deportes de Bizkaia, Lexuri Arrizabalaga; el director de deportes, Carlos Sergio; el director general de la Fundacion BBK, Gorka Martínez; la alcaldesa de Larrabetzu, Amaia Lekue; la autora de la escultura, Lurdes Umerez, así como distintas autoridades y deportistas.

La escultura, que se ubicará en la plaza Goikoetxea, será realidad durante 2026, con lo que una figura de talla mundial como Jesús Loroño tendrá un lugar privilegiado en un pueblo. La artista Lourdes Humerez ha destacado que es una "gran responsabilidad hacerse cargo de este reto", pero que lo asume con "mucha ilusión". "Ya tengo en mi cabeza cómo quedará la escultura", ha dicho.

Los asistentes al acto de presentación han podido ver in situ, en una maqueta, cómo quedará esta escultura que sera construida durante el próximo año. No se ha querido poner una fecha en concreto para su inauguración, para que la artista pueda tener el tiempo y la tranquilidad necesaria para centrarse en la obra y que el resultado final sea el mejor posible.