Joaquín Achúcarro Arisqueta, persona Ilustre de la Villa 2025 elegida por la ciudadanía bilbaína

Archivo - Joaquín Achúcarro - PALACIO EUSKALDUNA - Archivo

BILBAO 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ciudadanía bilbaína ha elegido al pianista Joaquín Achúcarro Arisqueta como Persona Ilustre de la Villa 2025, tras recabar 296 votos, seguido de Juan Ignacio Vidarte Fernández, con 245 votos, y Cecilio Gerrikabeitia Orbea, con 231 votos.

Según ha informado el Ayuntamiento de Bilbao, hasta el pasado 30 de noviembre todas las personas mayores de 16 años empadronadas en Bilbao han podido votar mediante la web municipal o a través de las máquinas Bilbao Click de los Centros Municipales entre los tres finalistas. Mujeres de entre 51 y 65 años son las que más han votado y Abando el Distrito donde más se ha participado.

En la fase de recepción de propuestas ciudadanas han participado 228 personas, que han presentado un total de 46 candidaturas. Tras el análisis técnico realizado, 37 candidaturas han sido consideradas válidas al cumplir los criterios establecidos en el Reglamento de Honores, Distinciones y Ceremonial.

Estas propuestas reflejan una amplia diversidad de perfiles y ámbitos de contribución, predominando las trayectorias vinculadas a la cultura, la acción social, la salud, el deporte, los medios de comunicación y otros sectores de relevancia pública.

El 13 de noviembre tuvo lugar la sesión plenaria del Consejo Cívico de la Villa, órgano municipal de participación ciudadana que refleja la pluralidad social de Bilbao y contribuye a la deliberación y valoración de asuntos de interés público.

Durante la sesión se llevó a cabo la votación secreta para determinar las tres candidaturas finalistas, permitiendo a cada integrante del Consejo Cívico apoyar hasta un máximo de tres propuestas distintas. En total, participaron 64 personas y se contabilizaron 182 votos válidos. El recuento situó como finalistas a Joaquín Achúcarro Arisqueta, Cecilio Gerrikabeitia Orbea y Juan Ignacio Vidarte Fernández.

Pianista bilbaíno de prestigio internacional, reconocido por la UNESCO como Artista por la Paz, con una trayectoria de más de seis décadas en los principales escenarios del mundo, Achúcarro ha llevado siempre el nombre de Bilbao a nivel global. Su labor artística y docente, así como su compromiso con la formación de jóvenes pianistas, le sitúan como una de las figuras culturales más destacadas que ha dado la ciudad. Fue reconocido como Hijo Predilecto de Bilbao en 2004, tras su nombramiento por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento.