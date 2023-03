El bailarín ofrece este domingo en San Sebastián su única fecha en el Estado, tras Madrid y Barcelona, antes de iniciar su tour mundial



SAN SEBASTIÁN, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

Joaquín Cortés vuelve a su origen con el espectáculo 'Esencia' y reivindica su papel pionero en la fusión de estilos en su obra. El bailarín ofrecerá este domingo en el Kursaal de San Sebastián su única actuación en el Estado, tras Madrid y Barcelona, antes de iniciar su tour mundial. "Es un espectáculo de dos horas de música pura y danza pura, siempre con el estilo y sello de Joaquín Cortés, que es una fusión, que yo hice hace 30 años y ahora parece que está de moda", ha subrayado.

Según ha explicado el artista 'Esencia' es un "gran musical flamenco", con una treintena de artistas en el escenario, y una compañía de 40 personas. Cuenta con 18 músicos, un cuerpo de baile de bailarinas, colaboraciones especiales, una bailaora y un bailarín de contemporáneo.

Tras la cita en la capital guipuzcoana como "aperitivo", la compañía se desplazará a Nueva York para "no parar" en una gira con una veintena de conciertos "por toda América, desde el cono sur hasta Canadá". El tour mundial les llevará, posteriormente, "a Asia, Europa, Australia y a Medio Oriente".

Cortés destaca que, después de 42 años de carrera, 'Esencia' es "un poco volver al origen de cómo yo empecé". "Empecé siendo un niño, con 12 años y con 19 años empecé a montar mis primeras coreografías y a crear mi propia compañía Joaquín Cortés Ballet Flamenco. Es volver al origen, a la esencia, a tu niñez, a cuando empezaba", ha añadido.

Tras considerar que es "un hombre muy afortunado" porque todos estos años ha estado viajando por el mundo se ha estado "empapando de muchas culturas" que le han "enriquecido como creativo", el bailarín ha recordado que, en su trayectoria, "el flamenco con el ballet clásico, con la danza contemporánea, con la danza moderna, con muchos estilos".

En esa línea, ha precisado que, en la vertiente musical de 'Esencia', en el espectáculo trabaja "una banda de 18 músicos maravillosa" que mezcla "el flamenco con música árabe, con música latina, con música clásica, con el jazz".

"A los creativos de vez en cuando nos apetece volver, no es que vuelvas al origen y hacer algo repetido de lo primero que hacías. Yo he montado más de diez obras, de hecho hay una de ellas, que es 'Pasión gitana' que es la obra española más vista en el mundo y lo sigue siendo después de 30 años, pero no es hacer la misma coreografía de antes o la obra que monté con 20 años, quiero recuperar un poco de dónde vengo, dónde estoy y a dónde quiero ir ahora, dónde quiero llegar", ha aseverado.

"REFERENTE"

Joaquín Cortés se ha reivindicado como "referente de la danza española en el mundo y en el flamenco" ya que, tal y como ha destacado, "he llegado a países donde no había llegado nadie anteriormente, nada más que Julio Iglesias, pero él canta". Así, ha señalado que es "ha sido impresionante" porque son países "donde de pronto descubren el flamenco, la danza española, una forma de bailar diferente y la gente se emociona".

"En España al público, evidentemente, le gusta el flamenco, le gusta lo que hace Joaquín Cortés, pero cuando salimos fuera de las fronteras se amplifica por cien el éxito y la gente se vuelve loca", ha insistido.

Asimismo, ha considerado que esta única función del domingo en el Kursaal es "un privilegio" para el público de San Sebastián, que podrá ver su "evolución como artista" tras más de 40 años de carrera. "Que haya decidido venir a esta ciudad, aparte de Madrid y Barcelona, creo que es también un momento muy bueno porque no recuerdo la última vez que vine aquí pero creo que ha llovido bastante y han pasado años", ha afirmado.

"Madrid y Barcelona era visita indiscutible, el teatro Real y el Liceo son los templos clásicos de España, pero venir a San Sebastián realmente me apetecía", ha asegurado el artista, quien ha insistido en definirse como "pionero".

"He sido el primero, y me hace gracia cuando la gente se pone una bata de cola y de pronto dicen, qué moderno, qué maravilla. Pues nada, vete 30 años atrás y ve cuando yo salía con una bata de cola, o cuando iba con la famosa falda que me hizo mi amigo Giorgio Armani. Me hace mucha gracia que hoy en día todo el mundo quiere ser moderno y hacer vanguardia, pero simplemente vete un poco atrás, mira fotos o vídeos porque, además, hoy en día lo puedes encontrar todo en internet", ha concluido.