John Grant actuará en el Teatro Victoria Eugenia de San Sebastián el 22 de marzo dentro de su gira 'The Art Of The Lie'

El músico estadounidense e islandés de adopción John Grant actuará el 22 de marzo de 2026 en el Teatro Victoria Eugenia de San Sebastián, como parte de la gira 'The Art Of The Lie', según ha anunciado Donostia Kultura.

Las entradas para la actuación se pondrán a la venta este viernes a las 11.30 horas en las taquillas del teatro Victoria Eugenia y en la página web de Donostia Kultura.

La entrada de su álbum 'Boy From Michigan' (2021) en las listas de éxitos británicas -se posicionó entre los diez primeros puestos-, seguido de algunas de las mejores críticas de toda su carrera para 'The Art Of The Lie' (2024), confirman que la carrera de John Grant "sigue viento en popa", han destacado desde la entidad cultural donostiarra.

Los últimos quince años han sido una "auténtica época dorada" para Grant, desde que el joven artista de Michigan lanzó tardíamente su primer álbum en solitario, 'Queen Of Denmark', tras un largo periodo alejado de la industria musical.

Fue elegido mejor álbum de 2010 por la revista MOJO, y desde entonces la popularidad de Grant se ha disparado gracias a una serie de discos de larga duración, aclamados por la crítica, que fusionan el pop de cámara melódico con toques de oscura pero brillante música dance, centrados en el synth-pop y la música disco.

"Con ese telón de fondo melancólico e ingenioso, y canalizado a través de su extraordinariamente melodiosa voz de barítono, Grant da rienda suelta a sus lamentos y sus diatribas autobiográficas, tan dolorosas e íntimas como mordaces y brutalmente cómicas", han señalado.