El todavía alcalde de San Sebastián, Eneko Goia (i) junto a su sustituto, Jon Insausti (d), en la plaza Zuloaga, a 3 de octubre de 2025, en San Sebastián, Guipúzcoa

El todavía alcalde de San Sebastián, Eneko Goia (i) junto a su sustituto, Jon Insausti (d), en la plaza Zuloaga, a 3 de octubre de 2025, en San Sebastián, Guipúzcoa - Unanue - Europa Press

SAN SEBASTIÁN 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El actual concejal de Cultura, Euskara y Turismo de San Sebastián, Jon Insausti (San Sebastián, 1989), relevará al alcalde donostiarra, Eneko Goia, que este pasado jueves anunció que dejará el cargo tras diez años el día 16, y será, además, candidato del PNV a la Alcaldía de la capital guipuzcoana en las elecciones municipales de 2027.

Así lo ha anunciado en un acto en la plaza Zuloaga de San Sebastián la presidenta del GBB del PNV, Euge Arrizabalaga. Insausti es licenciado en Dirección y Administración de Empresa por la Universidad del País Vasco (EHU) y ha cursado diversos másteres en áreas como la Innovación Social o las Industrias Culturales.

Durante el anuncio, en el que han acompañado al concejal tambiénl a diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, el propio Eneko Goia y concejales del Ayuntameinto, Insausti se ha mostrado "ilusionado y emocionado" y ha agradecido al regidor donostiarra "todo lo aprendido" de él.

Además, se ha mostrado convencido de que "el tiempo dirá lo importante que es el legado que deja".

(Habrá ampliación)