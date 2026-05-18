Jonatan Moreno (PNV) afirma que en las andaluzas "han perdido todos", también el PP que ya no tiene mayoría absoluta

BILBAO 18 May. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario del PNV Jonatan Moreno ha afirmado que en las elecciones andaluzas "han perdido todos, porque el partido que ha ganado las elecciones (PP), ha perdido la mayoría absoluta, y esto le va suponer muchas más dificultades para gobernar los próximos cuatro años".

En declaraciones a ETB, recogidas por Europa Press, el representante jeltzale ha recordado que, por su parte, el PSOE "ha vuelto a excavar sobre su suelo y ha bajado aún más", y a la izquierda de Adelante Andalucía, "que proclama a los siete vientos que puede ser alternativa, le queda un camino enorme" para poder serlo.

"Por lo tanto, la izquierda no consigue ser alternativa de nada, el Partido Socialista se hunde un poco más y el Partido Popular depende ahora de Vox para gobernar. Y Vox quizá ahora tiene una llave que antes no tenía, que es la de la gobernabilidad o la de sacar adelante, no solo la investidura, sino diferentes leyes, pero tampoco ha avanzado como esperaba. Está en un momento de estancamiento que espero que sea el previo a su hundimiento", ha remarcado.

El parlamentario del PNV también ha dicho que el presidente andaluz, Juanma Moreno, y la presidenta de Extremadura, María Guardiola, forman parte de un PP "un poco más moderado", y no tienen "nada que ver con el Partido Popular mucho más conservador y radical de Isabel Díaz Ayuso", presidenta de la Comunidad de Madrid.

A su juicio, la conclusión que se pueda sacar de las elecciones en Andalucía podría ser que, "para este viaje, no hacían falta estas alforjas", y considera que "las urgencias" del presidente de los populares, Alberto Núñez Feijóo, por llegar a la Moncloa "está forzando adelantos electorales en diferentes autonomías, y es verdad que ha ganado cuatro veces para empatar o para empeorar".

"Es verdad que se ha visto una foto de un Partido Socialista débil, pero el PP ha repetido una foto que ya había y, en algunos casos, ha dado un paso atrás", ha añadido.