Jornada de hasta 35 grados en Euskadi, salvo en la costa, este domingo

Dos personas pasean en la playa - EUROPA PRESS

BILBAO 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este domingo en Euskadi una jornada de ascenso de temperaturas diurnas, que serán calurosas.

Las máximas estarán situadas entre los 30 y los 35 ºC, salvo en la costa, donde todavía se mantendrán por debajo de los 30 ºC. El día será soleado, sin apenas nubosidad en el cielo. Viento flojo y variable a primeras y últimas horas; por la tarde soplará del norte y dejará rachas fuertes, especialmente en la mitad sur.