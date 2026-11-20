Archivo - Previsiones meteorológicas del País Vasco para hoy, día 26 - EUROPA PRESS - Archivo
BILBAO 20 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este sábado en Euskadi jornada gris y lluviosa. El cielo se mantendrá cubierto durante gran parte del día y lloverá, a ratos con intensidad, sobre todo a primeras horas y a partir de la tarde. Al final del día podrían producirse algunas tormentas.
El viento del sur irá arreciando a lo largo del día y dejará algunas rachas fuertes al final. Las temperaturas diurnas serán algo más bajas, sobre todo en el interior.