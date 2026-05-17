Jornada sin lluvia y ascenso de las temperaturas máximas hasta los 20 grados, este lunes en Euskadi

Cielos nublados en Euskadi - EUROPA PRESS

BILBAO 17 May. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este lunes en Euskadi predominio de las nubes medias y altas, ausencia de lluvia y ascenso de las temperaturas máximas.

Predominará el viento sur a primeras horas y durante las horas centrales soplará la brisa en la costa y girará al oeste en la mitad sur.

Las temperaturas mínimas no experimentarán muchos cambios y serán todavía algo frías, 6 grados en el interior y 11 grados en la costa, mientras que las máximas volverán a subir y llegarán a rondar los 20 grados.