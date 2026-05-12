Jornada otoñal, con lluvia en el norte y descenso de las temperaturas mínimas, este miércoles en Euskadi

Niebla en la costa vizcaína - EUROPA PRESS

BILBAO 12 May. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este miércoles en Euskadi otra jornada otoñal, con cielo nublado, con algo de lluvia, sobre todo en la mitad norte y más abundantes en el noreste.

El viento del noroeste soplará con algo de fuerza y puede acentuar la sensación de frío. Las temperaturas máximas bajarán y se quedarán en torno a 15-17 grados, mientras que las mínimas oscilarán entre los 8 grados en el interior y los 12 grados en la costa.