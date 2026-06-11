Jornada soleada y ascenso de las temperaturas, este viernes en Euskadi

Archivo - Sol en Euskadi - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este viernes en Euskadi una jornada soleada y ascenso de las temperaturas, con máximas que alcanzarán los 27 grados.

Disipadas algunas nieblas del interior el ambiente será soleado durante toda la jornada, con cielos despejados. El viento soplará flojo y en las horas centrales se fijará del nordeste y arreciará algo.

Las temperaturas máximas alcanzarán los 27 grados en el interior y rondarán los 23-26 grados en la costa, mientras que las mínimas oscilarán entre los 7 grados del interior t los 13 grados en la costa.