Jornada soleada y temperaturas por encima de los 20 grados este jueves en Euskadi, aunque las mínimas bajan

Cielo despejado en Bilbao - EUROPA PRESS

BILBAO, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este jueves en Euskadi cielo poco nuboso en general, aunque con presencia de algunas nubes medias y altas y posibilidad de que en la costa haya nubes bajas. A primeras horas, además, se esperan bancos de niebla.

El viento soplará de componente Norte y las temperaturas mínimas descenderán, mientras que las máximas bajarán de nuevo en la costa y se mantendrán sin grandes cambios en el interior. En las capitales se espera alcanzar 20 grados en San Sebastián, 22 en Bilbao y 24 en Vitoria.