Una Jornada de Sostenibilidad y Moda Slow Fashion abrirá la Semana del Cambio Climático en Gipuzkoa

Publicado 20/02/2019 18:38:51 CET

SAN SEBASTIÁN, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La 'Jornada de Sostenibilidad y Moda Slow Fashion: the positive change for planet and people', organizada por la Diputación de Gipuzkoa, dará inicio el próximo 1 de marzo a la Semana Cambio Climático, que se celebrará por primera vez en Euskadi en torno a la conferencia internacional Change the Change, con el objetivo de situar el foco de atención en una de las industrias más contaminantes del planeta.

El evento, que se celebrará en el Palacio Miramar de San Sebastián, está concebido para mostrar el verdadero impacto medio ambiental del sector textil y la necesidad de emprender acciones concretas desde gobiernos, empresas e instituciones, en colaboración con los ciudadanos.

En la jornada, en la que tomarán parte expertos en moda sostenible, se analizarán las consecuencias reales del sistema de producción 'fast fashion', se darán datos concluyentes de todos los factores de la moda que influyen en el cambio climático y se expondrán las soluciones reales que se están llevando a cabo para combatirlo, "basadas en nuevos modelos más inteligentes de producción y consumo".

Gema Gómez, directora de Slow Fashion Next y coordinadora de Fashion Revolution Spain, hablará sobre los impactos directos de la industria de la moda en el planeta y de las alternativas y posibilidades que ofrece la sostenibilidad en el sector frente al Cambio Climático.

Por su parte, Irene Díez Ruiz, directora de la Fundación Ecoalf, ofrecerá la visión de una compañía comprometida con favorecer la recuperación selectiva de residuos con el fin de reciclarlos, valorizarlos y evitar su huella nociva en el medio ambiente.

CAMPAÑAS AGRESIVAS

Asimismo, con Fabián Hirose Consulting se analizarán las consecuencias de campañas tan agresivas como el Black Friday para el cambio climático desde su experiencia como consultor con las firmas de moda internacionales como Burberry, Alexander McQueen, Fendi, Valentino, Comme des Garçons, Salvatore Ferragamo, Gieves y Hawkes, Paul Smith, Diesel, o Mario Testino.

Isabelle Qhéllé, Le French Bureau (París), hablará de las consecuencias del cambio climático en los países productores, y los impactos de la ropa en el medio ambiente y la humanidad. Directora artística y fundadora de la Ethical Fashion Show (actual Neonyt), su objetivo ha sido por un lado revalorizar el trabajo artesanal y de los diseñadores como expresión de las diferentes culturas, y por otro asegurar condiciones dignas para toda la cadena de valor.

La artista y diseñadora de moda finlandesa Titty Thusberg hará una exposición sobre la sostenibilidad como base para el diseño, mientras Ekomodo hará un recorrido desde su nacimiento en Eko-REC como empresa industrial referente en reciclaje y Economía Circular, hasta su situación actual como una de las marcas de productos sostenibles y con mayor potencial para contribuir en la lucha contra el cambio climático.

La marca vasca SKFK hará una exposición sobre la compensación de la huella de carbono local de su empresa, y Ternua, también con sede en Euskadi y pionera en la fabricación de prendas y accesorios de altas prestaciones técnicas para deporte y montaña de manera sostenible y con materiales reciclados, hablará de la aplicación de procesos de innovación como herramienta para avanzar por la ruta de la sostenibilidad.

Para dar cierre a la Jornada, se celebrará un 'Desfile de Moda Sostenible' con modelos de algunos de los diseñadores y marcas vascas, nacionales e internacionales más icónicas, que investigan y confeccionan nuevas propuestas.