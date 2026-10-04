Jornada variable con chubascos por la mañana y noche, y máximas al alza, este lunes en Euskadi

Archivo - Cielos con nubes en Euskadi - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este lunes en Euskadi una jornada de tiempo variable. Se darán intervalos nubosos y algunos chubascos de carácter disperso, sobre todo de madrugada y por la noche.

El viento será del sureste y las temperaturas diurnas subirán de manera moderada, con unas máximas 3 o 4 ºC más altas; por la tarde el viento pasará a soplar del noreste en la costa. Temperaturas mínimas sin demasiados cambios.