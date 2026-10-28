José Manuel Bully toma posesión como nuevo procurador socialista en las Juntas Generales de Álava

José Manuel Bully - PSE-EE

VITORIA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

José Manuel Bully Espinosa ha tomado posesión como nuevo procurador del grupo juntero Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak en las Juntas Generales de Álava, durante la celebración del pleno de la Cámara foral.

Su incorporación se produce tras la salida de Cristina González, hasta ahora procuradora socialista y diputada foral de Fomento del Empleo, Comercio, Turismo y Administración Foral.

Bully cuenta con experiencia tanto en el ámbito institucional como en el laboral. Con formación profesional de segundo grado en Delineación, desarrolló parte de su trayectoria en el ámbito sindical, donde fue presidente del comité de empresa de Mercedes-Benz entre 1998 y 2003.

En el ámbito político, fue concejal del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz entre 2003 y 2007. Posteriormente, durante la legislatura 2007-2011 asumió responsabilidades municipales relacionadas con Seguridad Ciudadana, Mantenimiento de Edificios, Limpieza y Recogida de Residuos. En esa etapa también presidió el consejo de administración de AMVISA, la sociedad municipal encargada de la gestión del agua en Vitoria-Gasteiz.

Tras su etapa municipal, continuó su trayectoria profesional en Mercedes-Benz, donde ha trabajado como técnico de organización en el departamento de Producción y ha mantenido su vinculación con la representación de los trabajadores a través del comité de empresa.

Con su incorporación a las Juntas Generales, José Manuel Bully inicia una nueva etapa de representación institucional en el grupo juntero socialistas vascos.