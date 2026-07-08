Un joven guipuzcoano de 23 años sufre un puntazo en el brazo en el segundo encierro de San Fermín

Segundo encierro de los Sanfermines de 2026 con toros de Cebada Gago. - Eduardo Sanz Nieto / Europa Press
PAMPLONA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -
El segundo encierro de las fiestas de San Fermín de 2026, protagonizado por los toros de Cebada Gago, ha dejado un balance de tres heridos, uno de ellos, un guipuzcoano, por asta de toro que ha sido trasladado al Hospital Universitario de Navarra.
Se trata de un varón de 23 años y vecino de Idiazabal (Gipuzkoa), que ha sufrido un puntazo en el brazo derecho en el tramo de Telefónica sur de pronóstico leve.
Otras dos atenciones se han registrado ya en el interior de la Plaza de Toros. Se trata de un corredor con una contusión con deformidad en pierna y otro mozo con una hemorragia no masiva por caída en un brazo.
Por otro lado, los tres corredores ingresados tras el primer encierro de las fiestas, protagonizado por toros de Fuente Ymbro, han sido dados de alta.