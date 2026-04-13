Juan Bas presenta este martes en Bilbao la reedición en un volumen de las novelas que integran su 'trilogía del exceso'

BILBAO, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El escritor y guionista Juan Bas (Bilbao, 1959) presenta este martes en la Biblioteca de Bidebarrieta de Bilbao "Trilogía del Exceso" (Reino de Cordelia) la reedición en un único volumen de "Alacranes en su tinta", "Voracidad" y "Ostras para Dimitri", sus tres novelas en tono satírico protagonizadas por Pacho Murga, un "niño pijo venido a menos y pícaro moderno".

El acto, que dará comienzo a las 19.00 horas y es de entrada libre, contará con la presencia del propio autor, quien conversará acerca de las claves de la trilogía con el abogado y también escritor Pedro Learreta.

Según ha explicado el propio Bas en el prólogo para esta reedición, él mismo ha revisado de forma integral las tres novelas, publicadas en 2002, 2006 y 2012, respectivamente, protagonizadas por "el jeta" de Pacho Murga, que tal y como aclara, ha abordado "sin rebajar su humor ácido", en ocasiones tan incorrecto como implacable. "Creo que conservan humor satírico, incorrección política y salvajismo", ha añadido en declaraciones a Europa Press.

La idea de agruparlas partió del propio Bas, quien se la trasladó a Jesús Egido, editor de Reino de Cordelia, y quien aceptó "de buen grado y al instante el ofrecimiento que le hice de publicar en un solo volumen mis novelas en una edición revisada".

Tal y como ha recordado el escritor bilbaíno, 'Alacranes en su tinta' "tuvo un éxito paulatino y con sus diferentes ediciones se mantuvo en las librerías bastantes años", hasta el punto de que, ha subrayado, "todavía hoy, hay personas en España que me dicen que han descubierto la novela o la han releído".

En la segunda, 'Voracidad', Bas ha destacado que ensayó en ella "una arriesgada combinación de horror y humor" que se tradujo en "la salvaje novela, la más excesiva de las tres" y que le valió asimismo el Premio Euskadi de Literatura 2007.

Con el cierre de la trilogía 'Ostras para Dimitri', Bas ha recordado que en origen, la novela está influida por "el deslumbramiento que me causaron los contrastes de Moscú en mi primera visita a esa ingente ciudad" y con la que decidió cerrar el ciclo narrativo y despedirse de su protagonista.

En el prólogo, Bas ha recordado que tiempo después, con las tres ya publicadas, definió estos títulos en alguna entrevista como una trilogía del exceso, por lo que, ahora con su reedición "es para mí motivo de dicha ver ese título como el general para el libro".

Juan Bas ha explicado que su labor de revisión se ha limitado a una labor de "esmerada corrección sintáctica", a la sustitución de sinónimos y a la mejora de construcciones verbales, sin añadir "nada más allá de pequeños detalles".

Desde el principio, ha proseguido, tenía decidido de antemano "no rebajar un ápice la incorrección política de variada índole que abunda en las tres novelas" porque, a su entender, "hacerlo, sería tramposo con la voz del personaje, con mi concepción de las novelas en su momento, con mi repudio de la autocensura y con los lectores" y, además, "excedería los límites de una edición revisada" ha puntualizado.

A modo de introducción o aperitivo, el autor ha incluido el relato 'Pánico en el Transcantábrico', que formó parte del volumen 'La taberna de los 3 monos' y otros cuentos alrededor del póquer (Destino, 2000) porque fue donde por primera vez se inventó y dio con el personaje de Pacho Murga.

En este cuento que precede a las tres novelas, "una parodia de las novelas corales con asesinatos de Agatha Christie, Pacho aparece todavía mecido por su vida muelle de niño de papá que vive a la sopa boba y es aún más chorra y pijo que después en las novelas, donde su progresivo desclasamiento lo convierte en un pícaro moderno y un superviviente del abismo" ha concluido.