Juan Carlos Benito-Butrón, elegido nuevo presidente de la Sala de lo Social del TSJPV en sustitución de Biurrun

BILBAO 27 May. (EUROPA PRESS) -

El magistrado Juan Carlos Benito-Butrón Ochoa ha sido elegido este miércoles por el pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) nuevo presidente de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), en sustitución de Garbiñe Biurrun.

Benito-Butrón Ochoa accedió a la categoría de magistrado por el turno de juristas de reconocido prestigio, y su primer destino en el año 2000 fue la plaza número 1 de la Sección de lo Social del Tribunal de Instancia de Bilbao, donde ejerció hasta 2005, cuando ascendió a la Sala de lo Social del alto tribunal vasco.

Se han postulado para relevar a Biurrun, además de Juan Carlos Benito-Butrón Ochoa, que no está asociado, Pablo Sesma, de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), y Jaime Segalés, perteneciente a Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), los tres magistrados de la Sala de lo Social del TSJPV.

Tras su nombramiento por el pleno del CGPJ, Juan Carlos Benito-Butrón Ochoa, tomará posesión de su cargo al frente de la Sala de lo Social. De esta forma, relevará a Garbiñe Biurrun, que llevaba tres mandatos en este puesto.