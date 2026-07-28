Juan Echanove, Anabel Alonso, Macy Gray o Sananda Maitreya, en la programación de otoño de Donostia Kultura - JAVIER NAVAL/DONOSTIA KULTURA

SAN SEBASTIÁN 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

Juan Echanove, Anabel Alonso, Macy Gray o Sananda Maitreya son algunos de los nombres destacados de la programación de otoño de Donostia Kultura, que constará de 72 espectáculos de pago programados de octubre a diciembre en los teatros y casas de cultura de la entidad municipal donostiarra.

En total serán 25 obras de teatro, 23 conciertos, ocho espectáculos de danza, 15 espectáculos infantiles y una sesión de bertsos, además de dos conciertos que se celebrarán en enero de 2027. Asimismo, este otoño tendrán lugar la 37 Semana de Cine Fantástico y de Terror y la quinta edición del festival de danza Iturritik.

Las entradas estarán a la venta a partir de las 11.30 horas de este próximo jueves en las taquillas del Teatro Victoria Eugenia y Teatro Principal y en la web de Donostia Kultura. Además, las socias y socios tendrán un descuento del 20% en algunos espectáculos (hasta el 31 de agosto) y disfrutarán también de una preventa de 24 horas, a partir de las 11.30 horas de este miércoles.

Así, el Teatro Victoria Eugenia acogerá, entre otros espectáculos, 'La mujer rota' (9 octubre) protagonizado por Anabel Alonso, 'Mi suicidio o el pesimismo alegre' (15 de octubre) con Mario Gas, 'Esencia' (13 de noviembre) con Juan Echanove y Joaquin Climent, o 'Inolvidable' (19 de diciembre), espectáculo homenaje a Rocío Dúrcal en el que su hija Carmen Morales y Alejandro Vera repasan las canciones más emblemáticas de la artista, así como los conciertos de Oskarbi (12 de diciembre) o Macy Gray (13 de diciembre).

El escenario del Teatro Principal acogerá las propuestas 'Herentzia' (15 de octubre) con Isidoro Fernández y Aizpea Goenaga, el espectáculo 'Fantasma Sur' de Alondra Bentley, Isaki Lacuesta, Ylia, Alberto Coma (15 de diciembre), o el concierto, el 23 de octubre, del estadounidense Sananda Maitreya, antes conocido como Terence Trent d'Arby.

En la presentación de este martes también se han anunciado dos conciertos que tendrán lugar en enero de 2027: Def con dos + Pandemoldim + Kraven y Ruper Ordorika & Mugalariak.