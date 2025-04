Juan Gabriel Vásquez presenta este martes en Bilbao su nueva novela, basada en la vida de la escultora Feliza Bursztyn

'Los nombres de Feliza' reconstruye la biografía de la artista, fallecida de repente en París y el acto será en Biblioteca Bidebarrieta

BILBAO, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El escritor colombiano Juan Gabriel Vásquez (Bogotá, 1973) presenta este martes en la Biblioteca Bidebarrieta de Bilbao 'Los nombres de Feliza' (Alfaguara), novela en la que recrea la biografía y últimos días de la escultora, Feliza Bursztyn, fallecida repentinamente el 8 de enero de 1982, en un restaurante de París durante una comida en la que, entre otros, se encontraba Gabriel García Márquez.

Vásquez se interesó por la vida de la artista tras conocer que en una de sus columnas, García Márquez aseguraba que Bursztyn había muerto "de tristeza".

Fueron esas palabras las que, en 1996, cuando de estudiante vivía en París, leyó la frase en una antología de columnas de García Márquez y comenzó a preguntarse qué pudo provocar "una tristeza tan grande" para acabar causando la muerte de la escultora, que se había visto obligada a abandonar Bogotá para exiliarse en la capital francesa, tras pasar por México.

Durante años, Vásquez se dedicó a reunir documentos y entrevistarse con las personas que estuvieron cerca de ella, pero a medida que se sumergía en la investigación, "los interrogantes empezaron a sucederse, y entender la muerte de Feliza, y también su vida, se convirtieron en una tarea difícil".

La pregunta "¿por qué murió de tristeza?" se convierte en motor de una investigación que se prolonga durante casi tres décadas y le lleva a reunir documentos y testimonios, hasta, por último, regresar a París para escribir "muy cerca" acerca de ella.

"La cercanía con Feliza, o su recuerdo, sin embargo, no lo explica todo acerca de una vida que contiene muchas zonas de sombra", explican desde Alfaguara acerca de una novela escrita "con base real y donde se desdibujan los límites entre lo factual y lo imaginado para contar una vida excepcional".

A lo largo de la novela, lo personal y lo político en torno a los acontecimientos vividos en Colombia, se entrelazan continuamente, tanto en el caso de Feliza como de su familia y sus amigos, dejando "entrever cómo los acontecimientos colectivos acaban determinando, muchas veces, los aspectos más íntimos de una biografía".

ENTENDER A FELIZA

El propio autor confiesa en la novela que "muy pronto me di cuenta de que entender a Feliza era una empresa difícil. Nada era sencillo cuando se trataba de ella. No era sencillo ni siquiera su nombre, que les enredaba la lengua a todos los que la conocieron y la obligó a pasarse la vida haciendo aclaraciones, corrigiendo ortografías o explicando, ante cualquiera, la historia entera de su familia, todo para terminar con la evidencia de que no había nadie más colombiano que ella, a pesar de los orígenes remotos de su genealogía y las demasiadas consonantes de su apellido".

El acto de presentación de la novela, conducido por el crítico Iñigo Linaje, será en el Salón de Actos de la Biblioteca de Bidebarrieta del Casco Viejo bilbaíno, a partir de las 19.00 horas, con entrada libre hasta completar aforo. Cuenta con el apoyo de BBK y de la editorial Alfaguara.