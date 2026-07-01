Este jueves disminuye la nubosidad en Euskadi y las temperaturas máximas suben ligeramente

Archivo - Nubes y claros en Bilbao. - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este jueves en Euskadi nubes bajas y algunas lloviznas dispersas por la mañana, mientras que por la tarde se esperan más claros. En la mitad sur del territorio, se prevé ambiente soleado durante toda la jornada.

Las temperaturas máximas subirán ligeramente, con valores en las capitales de 24 grados en San Sebastián y de 25 grados en Bilbao y Vitoria. El viento seguirá soplando del noroeste y del norte.