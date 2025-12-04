La Junta de accionistas de Arteche aprueba por unanimidad su salida al mercado continuo de Bolsa

BILBAO 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Junta Extraordinaria del fabricante vasco de bienes de equipo para el sector eléctrico Arteche ha aprobado este jueves, por unanimidad, la salida de la compañía al mercado continuo de Bolsa desde BME Growth, donde debutó en junio de 2021.

La Junta, convocada a las 10.00 horas, se ha celebrado y constituido, en primera convocatoria, en el Palacio de Urgoiti de Mungia (Bizkaia), donde la firma tiene su sede social con un quorum del 82% del capital de la compañía.

Además del salto al mercado continuo bursátil, los accionistas han aprobado, también por unanimidad, tanto la modificación de sus estatutos sociales con el fin de adaptarlos a la normativa que rige para las sociedades cotizadas en un mercado regulado y a las exigencias y prácticas de buen gobierno corporativo de las sociedades cotizadas.

Igualmente se han aprobado los nuevos nombramientos, como miembros del Consejo de Administración de Lander Arteche en sustitución del representante de la compañía Ziskua Ber y de Amaya del Villar Rodrigo, como consejera dominical por el plazo estatutario de cuatro años, y tras la renuncia de Gestión de Capital Riesgo del País Vasco (SGEIIC), tal y como obliga la normativa del mercado bursátil continuo. También, por unanimidad, se ha dado el visto bueno a la nueva política de remuneración de los consejeros para el ejercicio 2025, 2026 y 2027.

Arteche debutó en junio de 2021 en el BME Growth, una decisión adoptada con el objetivo de "acelerar su crecimiento" y con la apuesta, según trasladó en aquel momento de seguir manteniendo el control familiar, con un 52,5% del capital.

La empresa familiar, especializada en el diseño, fabricación y comercialización de equipos eléctricos y soluciones para las redes del sistema eléctrico, optó por el BME Growth al entender que, en ese momento, era el mercado que se adaptaba mejor "al tamaño, condición y circunstancias" del grupo, aunque ya apuntaba la posibilidad de que el el crecimiento les podría llevar a operar en el primer mercado.

