Junta de Tubos Reunidos fija en 8 miembros el consejo y ratifica como consejeros a Joaquín Fernández y Carmén Motellón

76280d108bff3f2f75da748f5a08540e.jpg - Iñaki Berasaluce - Europa Press

BILBAO 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Junta de accionistas de Tubos Reunidos, empresa en concurso de acreedores, ha acordado fijar en ocho los miembros del consejero de Administración y ha ratificado el nombramiento de Joaquín Fernández, que fue designado presidente no ejecutivo de la compañía, y Carmen Motellón como consejeros independientes.

En la Junta de la compañía, se han aprobado las cuentas anuales y el informe de gestión del grupo y sus sociedades correspondientes a el ejercicio 2025.

Los accionistas, que han acordado también el estado de información no financiera de la sociedad, han dado el visto bueno a aplicar las pérdidas de 2025 (160 millones) a resultados negativos de ejercicios anteriores.

Asimismo, se ha aprobado la gestión social y actuaciones llevadas a cabo por el Consejo durante 2025 y se ha ratificado el nombramiento como consejeros independiente de Joaquín Fernández de Piérola Marín y Carmen Motellón García para cubrir las vacantes derivada del cese voluntario del que fue presidente no ejecutivo, Josu Calvo Moreira, y María Sicilia Salvadores respectivamente. Ambos, presentes en la Junta, han aceptado sus nombramientos.

Además, en la Junta se ha acordado establecer que el Consejo de Administración, que puede estar formado por entre cinco y 14 miembros-, esté integrado por ocho miembros.

También se ha decidido autorizar al Consejo de Administración la adquisición de acciones propias, directamente o a través de sociedades del Grupo, mediante cualquier modalidad de adquisición, hasta el número máximo de acciones permitido por la legislación mercantil vigente, por un precio equivalente al de cotización a la fecha de realización de cada operación. Esta autorización es por un periodo de cinco años.

Además, se ha aprobado con carácter consultivo el Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros correspondiente al ejercicio 2025. Por último, se ha decidido reelegir como auditor de cuentas de la sociedad, por un plazo de un año, a Ernst & Young, S.L.