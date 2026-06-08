Juntas de Bizkaia aprueban en comisión el impuesto sobre estancias turísticas con tasas diarias de hasta 7 euros

BILBAO, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las Juntas Generales de Bizkaia han aprobado este lunes, en comisión, el proyecto de Norma Foral por el que se regula el nuevo Impuesto sobre Estancias Turísticas en los municipios del Territorio Histórico de Bizkaia, con tasas diarias de hasta 7 euros.

La implantación de este nuevo tributo local de carácter obligatorio para los municipios vizcaínos implica la modificación de la Norma Foral de Haciendas Locales, y será efectivo a partir del 1 de enero de 2027, una vez que lo apruebe el pleno ordinario que se celebrará el próximo 17 de junio.

El contenido del proyecto normativo presentado por la Diputación había suscitado la presentación de 42 enmiendas, de las que una era a la totalidad (PP) y el resto eran enmiendas parciales registradas por los tres grupos de la oposición. Tras rechazarse la enmienda a la totalidad y otras 18 enmiendas parciales del grupo Popular Vizcaíno, la comisión ha aprobado finalmente siete enmiendas del grupo juntero Mixto-Elkarrekin Bizkaia.

El articulado ha recibido el apoyo casi unánime de la Cámara vizcaína, excepto del PP que ha votado en contra en la mayoría de artículos.

Las enmiendas acordadas entre el grupo morado, jeltzales y socialistas, explicadas por la portavoz de Elkarrekin, Bizkaia Eneritz de Madariaga, tienen como objetivo dotar al nuevo impuesto turístico, según ella, de "mayor progresividad, flexibilidad y utilidad" para los ayuntamientos.

El acuerdo, al que se ha sumado también EH Bildu con su voto favorable y con la retirada previa de sus enmiendas parciales, introduce el concepto clave de "intensidad turística" (ratio de plazas alojativas por habitante) para permitir que los municipios ajusten objetivamente sus tarifas, bonificaciones y recargos según la presión real que sufran.

Este cambio viene pactado con otros asuntos. La norma ampliará los supuestos para aplicar bonificaciones del 100% en zonas de baja intensidad y se reforzarán los recargos de hasta el 50% en municipios con alta presión turística, específicamente cuando en el término municipal el número de plazas alojativas sea igual o superior a 750 o en aquellos con más de 5.000 habitantes e intensidad igual o superior al 10%, como ocurre por ejemplo con Gorliz.

Asimismo, se ha elevado de 5 a 6 el máximo de días sujetos al impuesto y se ha extendido la exención del pago a los acompañantes de personas con discapacidad o dependencia, así como se ha incorporado un mecanismo de revisión periódica cada dos años para adaptar el tributo a la evolución futura del modelo turístico.

Por último, a través de otra enmienda, se ha establecido un nuevo cuadro de gravamen en función del tipo de alojamiento (hoteles, pensiones, apartamentos turísticos, campings, agroturismos, casas rurales, albergues, viviendas de uso turístico o cruceros) que van de un mínimo de 0,50 euros al día hasta los 7 euros como máximo.

En particular, se ha aprobado gravar más intensamente las viviendas de uso turístico y los cruceros (entre 4,5 y 7 euros), que son actividades "con mayor presión sobre el territorio, los servicios públicos y el acceso a la vivienda".

RECHAZADAS TRES PROPOSICIONES NO DE NORMA DEL PP

Tras el debate sobre los cambios propuestos al proyecto de norma foral del Impuesto sobre Estancias Turísticas, el grupo juntero Popular Vizcaíno ha defendido, sin éxito, la aprobación de tres proposiciones en relación a distintos cambios en la fiscalidad.

En la primera iniciativa, el PP ha propuesto elevar al 100% las deducciones fiscales para proyectos de descarbonización y transición energética durante 2026 y 2027, crear una deducción específica por el aumento del coste de los combustibles fósiles para el presente año y extender estas ventajas a los trabajadores autónomos. Esta iniciativa no ha suscitado ningún apoyo.

En otra proposición, el grupo Popular Vizcaíno ha solicitado una "deflactación adicional del 2%" en todos los tramos del IRPF de manera inmediata, así como la actualización en el mismo porcentaje de las deducciones familiares y personales (hijos, dependencia, conciliación) y de la reducción por tributación conjunta. De nuevo, su propuesta ha sido rechazada por el resto de grupos.

Por último, el PP ha pedido cambiar la tributación del IRPF para padres divorciados. Este grupo ha instado a modificar la normativa para permitir que los progenitores separados o divorciados puedan optar a la "tributación conjunta" con sus hijos e hijas sin que se les exija "exclusividad económica", siempre que se acredite su participación efectiva en el cuidado y mantenimiento.

La propuesta denuncia que la reforma tributaria de 2025 genera una "desigualdad y un perjuicio económico" relevante al ignorar la realidad de la custodia compartida y las resoluciones judiciales que reconocen la corresponsabilidad económica de ambos padres. La iniciativa ha contado con un voto a favor (PP), 4 abstenciones (Elkarrekin Bizkaia y EH Bildu) y 9 votos en contra (PNV y PSE-EE).

El debate sobre este asunto proseguirá a corto plazo, ya que los grupos de la oposición se han encomendado a plantear iniciativas para que se revise el artículo 98 del IRPF y se corrijan "supuestos discriminatorios" como consecuencia de la pasada revisión fiscal.