Juntas de Bizkaia piden definir criterios para identificar a los grandes tenedores de viviendas

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GERNIKA (BIZKAIA), 20 (EUROPA PRESS)

Las Juntas Generales de Bizkaia han instado a la Diputación de Bizkaia a desarrollar, en un plazo máximo de tres meses, los criterios para la identificación de grandes tenedores de vivienda en el territorio con el fin de garantizar "la correcta aplicación" de las políticas públicas en materia de vivienda.

El pleno de la Cámara vizcaína ha aprobado este miércoles una transaccional sobre una moción inicialmente presentada por Elkarrekin, que han acordado este grupo y las dos formaciones que integran el Gobierno foral, PNV y PSE-EE. El texto ha contado con el apoyo de estas tres formaciones y de EH Bildu, mientras que el PP ha votado en contra.

La portavoz de Elkarrekin, Eneritz de Madariaga, ha trasladado al pleno la necesidad de desarrollar los criterios operativos para la identificación de grandes tenedores de vivienda en Bizkaia ya que, según ha indicado, "clarificar" esta cuestión permitirá llevar a cabo políticas públicas para mejorar el acceso a una vivienda digna a un precio asequible, uno de los principales problemas de la ciudadanía.

En este sentido, ha recordado que la normativa vigente, incluida la Ley 12/2023 por el derecho a la Vivienda, establece la necesidad de aplicar políticas públicas diferenciadas entendiendo que el papel de los grandes tenedores "no es equivalente" al del resto de propietarios ya que "la concentración de vivienda en pocas manos les otorga una mayor capacidad de influir en el mercado" y, por tanto, contribuye a "tensionar" los precios.

En este marco, la transaccional acordada insta a la Diputación de Bizkaia a desarrollar, en un plazo máximo de tres meses, los criterios necesarios para la identificación de grandes tenedores de vivienda en el territorio con el fin de garantizar "la correcta aplicación" de las políticas públicas en materia de vivienda.

Asimismo, se pide que, una vez finalizado ese proceso, se remitan a las Juntas los criterios adoptados, el número de grandes tenedores y de viviendas de su titularidad, así como su distribución territorial, "garantizando el carácter anonimizado de la información y protegiendo la identificación".

En palabras de la portavoz de Elkarrekin, se trata de "una más" de las vías que son necesarias para garantizar el derecho al acceso a la vivienda.

Por su parte, el juntero del PSE-EE Alberto Álvarez ha coincidido en que es "urgente" identificar a los grandes tenedores de vivienda porque no se puede "tratar igual a los desiguales". Así, ha indicado que "el problema" no son los propietarios que tienen "un piso en alquiler para complementar la pensión o dejarselo a sus hijos", sino los grandes inversores que "controlan paquetes enteros".

Por ello, ha apelado a no caer en "excusas programáticas" y complementar el desarrollo normativo "con ambición política". Esta iniciativa, ha apuntado, "no persigue a nadie que no se lo merezca", sino contar con "una radiografía" del territorio para "legislar mejor" y que las políticas sean "más eficientes".

También la representante del PNV Garazi Díaz Insausti ha señalado la importancia de disponer de "información concreta". Según ha advertido, "sin datos sólidos cualquier política corre el riesgo de ser ineficaz o tener efectos no deseados".

No obstante, ha advertido de que la identificación de los grandes tenedores "no es sencilla" porque hay "definiciones jurídicas todavía abiertas o no completamente cerradas, realidades complejas como proindivisos, usufructos, distintas formas de titularidad, limitaciones en el registro...", por lo que requiere "un trabajo complejo".

Por su parte, la juntera de EH Bildu Arantza Sarasola ha criticado a la Diputación que, ante "un problema de primer orden" como es el acceso a la vivienda, no está "actuando con el nivel que debería". De este modo, ha criticado que, "por voluntad propia", no hace "nada para poner límites a quien quiere convertir la vivienda en objeto de negocio e inversión".

Asimismo, ha esperado que lo aprobado "no se quede en una mera estadística" y que todas las instituciones pongan "todos los recursos que puedan poner" para impulsar medidas frente al problema de acceso a la vivienda.

Finalmente, el apoderado del PP Pablo Gómez-Guadalupe ha criticado que se pretenda "crear" la figura del "malvado" gran tenedor y criminalizarla", cuando, ha advertido, más del 95% de los propietarios de vivienda en Euskadi son pequeños propietarios.

"El problema principal es la falta de oferta y las restricciones a propietarios retraen la inversión y reducen vivienda en alquiler", ha insistido Gómez-Guadalupe, que ha criticado la "obsesión desmedida" de Podemos y ha lamentado que el PNV "entre al trapo una vez más".