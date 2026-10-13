Las Juntas de Bizkaia rechazan suprimir peajes en el tramo vizcaíno de la AP-68

El diputado de Infraestructuras y Desarrollo Territorial de Bizkaia, Carlos Alzaga, en una comparecencia en las Juntas Generales. - JUNTAS GENERALES DE BIZKAIA

BILBAO 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Infraestructuras y Desarrollo Territorial de las Juntas Generales de Bizkaia ha rechazado una proposición no de norma del PP en la que se pedía suprimir el cobro de peajes para el tráfico ligero en el tramo vizcaíno de la autopista AP-68 a partir del 11 de noviembre. La propuesta ha recibido los votos en contra del resto de grupos políticos.

Según ha informado el Parlamento vizcaíno, en la defensa de la iniciativa, la portavoz del PP, Raquel González Díez-Andino, ha argumentado que el fin de la concesión de la autopista constituye una "oportunidad histórica" para poner la infraestructura al "servicio directo" de la ciudadanía y eliminar "las cargas económicas" que soportan los usuarios.

La juntera ha advertido de que mantener el peaje genera un "agravio comparativo" frente a territorios vecinos como La Rioja, Aragón o Navarra, cuyos gobiernos han anunciado la gratuidad de la vía, y también frente a Álava, que ha decidido reducir el precio un 70%, frente a "solo un descuento del 20%" en Bizkaia.

Asimismo, ha defendido que la carretera se encuentra "más que pagada" y que la recaudación foral por impuestos derivados de hidrocarburos y matriculación supera los 1.000 millones de euros, importe "suficiente" para asumir la conservación de la vía sin necesidad de "asfixiar" fiscalmente a la ciudadanía.

EH Bildu ha presentado una enmienda a la totalidad, en la que su juntero Raúl Méndez Urigoiti ha abogado por un nuevo modelo de gestión y financiación pública fundamentado en criterios de "justicia social, cohesión territorial y sostenibilidad ambiental".

Méndez ha reconocido el "desequilibrio histórico" que han sufrido comarcas como Aiaraldea y el Alto Nervión, pero ha rechazado la gratuidad "indiscriminada" por entender que podría incrementar el uso del vehículo privado y entorpecer la movilidad sostenible.

Por ello, ha planteado tarifas progresivas en función de la renta de los usuarios, la frecuencia de uso y la necesidad del desplazamiento, garantizando la titularidad pública y destinando fondos a potenciar el transporte público.

Desde el otro grupo de la oposición, el apoderado de Elkarrekin Bizkaia Richar Vaquero ha coincidido en señalar la existencia de una "desigualdad territorial" respecto a otras comunidades, pero ha manifestado su oposición a una gratuidad universal sin distinción de renta o motivos de viaje.

Así, ha apostado por un sistema de bonificaciones progresivas orientadas a proteger a quienes deben desplazarse obligatoriamente por trabajo, estudios o salud. Así mismo, ha recordado que la conservación y seguridad de la vía generan costes económicos "reales" que deben ser sufragados con responsabilidad pública.

Desde los grupos que integran el Gobierno foral, el juntero del PSE-EE Ignacio Jerónimo Moreno ha calificado de "quimera" y "demagogia" la propuesta de la gratuidad, recordando que las infraestructuras conllevan gastos de mantenimiento y seguridad.

Asimismo, ha reiterado la postura de su formación a favor del sistema de peajes foral mediante la tarifa plana mensual de 35 euros y el principio de "pago por uso", por considerarlo el mecanismo "más justo, coherente y sostenible" tanto económica como medioambientalmente.

La apoderada del PNV Irene Edesa Gómez ha rechazado el "gratis total" y ha subrayado que el modelo vizcaíno de peajes "funciona eficazmente" y asegura "la calidad y seguridad" de la red viaria.

Tras recordar que a partir del 11 de noviembre la AP-68 pasará a ser gestionada públicamente por la Diputación a través de Interbiak, ha defendido que el pago por uso actúa como elemento regulador del tráfico, previene el trasvase del transporte público hacia el vehículo privado y garantiza la equidad social mediante el límite de gasto mensual para las personas residentes y usuarias habituales.

En otro orden de cosas, EH Bildu ha trasladado, en la Comisión, una pregunta a la Diputación sobre el impago de camiones en los peajes, ya que, ha indicado, según datos forales durante el primer semestre de 2026 se había registrado una media de 30.567 trayectos mensuales no abonados. Su apoderado Raúl Méndez ha mostrado su preocupación respecto a los vehículos con matrícula extranjera.

El diputado de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, Carlos Alzaga, ha precisado que en la gestión del pago para los vehículos matriculados en el Estado español se aplica un procedimiento de consulta de titularidad con la Dirección General de Tráfico (DGT). No obstante, ha reconocido las "dificultades existentes" con las matrículas internacionales, debido a que el marco normativo europeo actual regula el intercambio de datos para infracciones de tráfico, pero no contempla mecanismos ni vía ejecutiva transfronteriza para el impago de peajes.

En todo caso, ha destacado que el volumen de impagos se ha reducido un 29,65% en 2026 respecto al ejercicio anterior, situando la tasa de impago entre el 1,35% y el 1,45%.

VÍAS CICLISTAS

Por otro lado, EH Bildu ha pedido al diputado que informe sobre la ejecución y el cumplimiento del Plan Territorial Sectorial (PTS) de Vías Ciclistas de Bizkaia. La formación soberanista ha manifestado sus dudas sobre si el ritmo actual resultará suficiente para desarrollar los cerca de 180 kilómetros aún pendientes y completar la red de 365,5 kilómetros prevista para 2035.

El diputado foral de Infraestructuras y Desarrollo Territorial ha asegurado que la planificación avanza de forma adecuada para alcanzar las metas fijadas dentro del primer sexenio del plan (2023-2029) y se cumplirán las previsiones de ejecución para el año 2035.

Alzaga ha destacado que, en el primer año y medio de vigencia, se ha ejecutado el 11,3% de lo previsto para los doce años del plan y en 2026 se ha consignado una inversión de cerca de 50 millones de euros en proyectos e infraestructuras ciclistas.