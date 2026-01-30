Las Juntas Generales de Álava exhiben cuatro cuadros paisajísticos de Fernando de Amárica

Las Juntas Generales de Álava exhiben a partir de este viernes cuatro cuadros paisajísticos de Fernando de Amárica. - JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA

VITORIA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las Juntas Generales de Álava exhiben cuatro cuadros de los paisajes del artista vitoriano Fernando de Amárica: 'Armonía en verde', 'Tierras de Álava', 'Playas del Ebro' y 'El Ebro acerado en Tobalina'. Las obras están colocadas en dos de las principales salas de la zona noble de la sede del Parlamento alavés, la sala de reuniones de la Mesa y la sala de Portavoces, han indicado las Juntas en un comunicado.

La presidenta de Juntas Generales alavesas, Irma Basterra, y el presidente de la Fundación Amárica, Andrés Iturralde, han hecho los honores de dar la bienvenida a la obra en un acto en el que han participado también las vicepresidentas de Juntas Generales, Eva Jiménez y Nerea Martínez Cerrillo; el secretario de la Mesa, Miguel Garnica; la Letrada Mayor Ainhoa Sagarduy; el vicepresidente de la Fundación Amárica y antiguo presidente de la cámara alavesa, Juan Antonio Zárate; y Mikel Apellaniz y José Luis Azkarate, patronos de la Fundación.

La ciudadanía podrá conocer parte del legado de la relevante obra pictórica de Fernando de Amárica tanto a través de las comunicaciones habituales de la institución foral como de las visitas guiadas a su sede.

"Visitando los fondos del Museo de Bellas Artes vimos la oportunidad de poder dar más visibilidad a todo ese patrimonio fantástico, y la verdad es que ganamos todos: nuestra sede, por tener el privilegio de exponer a Fernando de Amárica; la propia fundación, porque colaboramos modestamente a su función de difusora de la obra, y gana la sociedad alavesa, que podrá conocer en primera persona en las visitas a nuestra sede estos tesoros de uno de nuestros artistas más destacados", ha destacado la presidenta de Juntas Generales, Irma Basterra.

Por su parte, el presidente de la Fundación ha expresado su "satisfacción" para la Fundación Don Vidal y Don Fernando de Amárica, al presentar el depósito de estos cuatro paisajes de Fernando de Amárica en la sede de las Juntas Generales de Álava, ya que "contribuye a uno de los fines fundacionales más importantes, que es el de divulgar la obra del pintor y procurar espacios expositivos dignos para ello".

"Qué mejor lugar que el de esta sede, que representa en cierto modo, la casa de todos los alaveses", ha destacado Andrés Iturralde, que ha trasladado el deseo de la fundación por que Fernando de Amárica fuera punta de lanza, "para iniciar intercambios de exposiciones con otros museos o fundaciones, porque hay calidad y solidez creativa contrastada para ello".

FERNANDO DE AMÁRICA

El pintor Fernando de Amárica (Vitoria, 1866-1956) fue uno de los exponentes del impresionismo en el País Vasco y uno de los paisajistas más destacados de su época. El parlamento alavés colabora de este modo con la Fundación Fernando de Amárica en la difusión de la obra del pintor vitoriano, gracias al convenio de colaboración para el traslado, colocación depósito y difusión de las cuatro obras, hasta ahora depositadas en el Museo de Bellas Artes de Álava.

La Fundación Amárica fomenta la máxima difusión de la obra pictórica de su fundador. También proporciona estudios en el extranjero o en territorio nacional, mediante la creación de becas o ayudas de estudios. El patrimonio formado por la obra artística del fundador está depositada y expuesta en el Museo de Bellas Artes de Álava.