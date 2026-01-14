Las Juntas Generales de Bizkaia reciben al presidente del Consejo General de Andorra

Recepción en la Casa de Juntas de Gernika del síndic general del Consejo General del Principado de Andorra, Carles Ensenyat Reig. - JUNTAS GENERALES DE BIZKAIA

BILBAO 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las Juntas Generales de Bizkaia han ofrecido este miércoles una recepción oficial al síndic general del Consejo General del Principado de Andorra, Carles Ensenyat Reig, en la Casa de Juntas de Gernika, un encuentro que ha servido para "fortalecer vínculos" entre ambos parlamentos.

El acto de recepción ha dado comienzo a las doce y media del mediodía con el saludo oficial por parte de la presidenta de las Juntas Generales, Ana Otadui Biteri, e integrantes de la Mesa en la entrada del recinto foral, al que Carles Ensenyat Reig ha acudido acompañado de la presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejeria Otermin.

Tras la interpretación del tradicional 'Agur Jauna' y la proyección de un vídeo institucional, la delegación ha iniciado un recorrido por los espacios más emblemáticos de la Casa de Juntas de Gernika.

Según han explicado desde la Cámara vizcaína, el representante andorrano se ha parado en su recorrido ante el Árbol Viejo y el actual Árbol de Gernika. En este último punto, se ha interpretado el 'Gernikako Arbola' y se ha realizado un 'aurresku' de honor, después de lo cual se han realizado las correspondientes fotografías oficiales.

Posteriormente, la comitiva ha accedido al interior de la Casa de Juntas, donde la presidenta ha ofrecido una explicación detallada del conjunto arquitectónico y "lo que representa política y culturalmente la institución para el pueblo vasco". El recorrido ha incluido paradas en el hemiciclo, la Sala de la Vidriera y la Biblioteca, espacios que preceden al despacho de la Presidencia.

La jornada institucional ha concluido con la firma de Carles Ensenyat Reig en el Libro de Honor, un gesto que "formaliza la fraternidad entre el Principado de Andorra y las Juntas Generales de Bizkaia", han destacado desde el Parlamento foral.

El encuentro de este miércoles, han valorado, "ha servido para fortalecer los vínculos entre ambas instituciones parlamentarias en un entorno de alto valor simbólico".