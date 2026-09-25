Las Juntas Generales reconocen el papel de las farmacias en la atención y la cohesión territorial de Álava

Recepción de las Juntas Generales de Álava a la nueva presidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Álav, - JJGG ÁLAVA

VITORIA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de las Juntas Generales de Álava, Irma Basterra, ha recibido a la nueva presidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Álava, Mercedes Villacorta, en un encuentro celebrado en el parlamento alavés coincidiendo con el 'Día Mundial del Farmacéutico', para reconocer su papel en la atención y cohesión territorial de Álava.

La reunión ha servido para establecer contacto institucional con la nueva responsable del Colegio, abordar los principales retos a los que se enfrenta el sector y poner en valor la labor que desarrollan diariamente las profesionales farmacéuticas en el territorio alavés.

El encuentro se produce, además, en una semana especialmente significativa para el colectivo. La presidenta de las Juntas Generales participó este pasado jueves en el encuentro anual organizado por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Álava, en el que se reconoce la trayectoria y el trabajo de diferentes profesionales. Además, como todos los años, la fachada de Juntas Generales se iluminará esta noche de color verde para recordar la efeméride.

Basterra ha destacado especialmente el papel de la farmacia comunitaria como uno de los servicios de proximidad más estrechamente vinculados a la vida cotidiana de la ciudadanía y, de manera particular, la importancia de mantener una red sólida de farmacias en el medio rural alavés.

En este sentido, la presidenta del parlamento alavés ha subrayado que las farmacias rurales desempeñan una función que trasciende la dispensación de medicamentos. "Su presencia facilita el acceso de la población a la atención farmacéutica, resulta especialmente relevante para las personas mayores o con dificultades de movilidad, favorece el seguimiento de los tratamientos y constituye un punto cercano de información, prevención y educación sanitaria", ha dicho.

"Su mantenimiento, --ha proseguido-- forma parte también del conjunto de servicios que hacen posible vivir y permanecer en el medio rural, favoreciendo la autonomía de las personas, la cohesión territorial y la fijación de población".

Álava cuenta con iniciativas específicamente dirigidas a mejorar la atención farmacéutica en sus zonas rurales, como el programa en colaboración con la Diputación foral de Araba y el Gobierno Vasco 'Botika Etxean Eskura', desarrollado en Añana y Montaña Alavesa para facilitar el acceso a los medicamentos y reforzar la atención farmacéutica de las personas residentes en estos entornos.

"Hablar de farmacia rural en Álava es hablar de salud, pero también de cercanía, de igualdad en el acceso a los servicios y de pueblos vivos. Cada servicio que se consigue mantener en nuestros municipios contribuye a que las personas puedan seguir desarrollando allí su proyecto de vida", ha señalado Basterra.

La presidenta de las Juntas Generales ha trasladado a Mercedes Villacorta la disposición de la institución foral de mantener una relación de colaboración y diálogo con el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Álava y ha felicitado al conjunto de profesionales del territorio con motivo del 'Día Mundial del Farmacéutico'.