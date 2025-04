Juntas de Gipuzkoa rechazan la enmienda a la totalidad de EH Bildu a la revisión fiscal, que continúa su tramitación

SAN SEBASTIÁN 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las Juntas Generales de Gipuzkoa han rechazado este miércoles la enmienda a la totalidad presentada por EH Bildu a la propuesta de norma foral revisión fiscal, con los votos en contra de PNV y PSE y la abstención de Elkarrekin Podemos, que continúa su tramitación en la Cámara foral.

La diputada de Hacienda y Finanzas, Itziar Agirre, en su intervención en el Pleno, ha destacado que, gracias a la negociación, se ha logrado una norma "armonizada" y ha considerado que "cuando hay ganas, voluntad, valentía y propuestas realistas" es posible un acuerdo, que es "bueno para Gipuzkoa y para Euskadi".

Agirre ha defendido que "hoy la fiscalidad en Gipuzkoa es competitiva para las empresas" y que la reforma fiscal "mejora la situación de las microempresas y de los autónomos", al tiempo que ha precisado que "11.500 microempresas y 30.000 autónomos guipuzcoanos se beneficiarán de la medida".

"Partiendo de un sistema fiscal fuerte y ante la situación de incertidumbre macroeconómica en el contexto internacional actual, con esta reforma queremos ayudar a las personas y seguir protegiendo la cohesión social", ha sostenido la diputada.

La responsable foral de Hacienda ha insistido en que "es una reforma fiscal armonizada que garantiza la suficiencia financiera y que está dirigida principalmente a las personas, sin olvidar a las actividades económicas más vulnerables".

"Una reforma que permitirá ayudar a hacer frente a los retos de la sociedad, que protegerá a las personas más vulnerables, que afronta la problemática de la vivienda proponiendo medidas que junto con otras instituciones permitan dar soluciones a este reto y que en temas como la conciliación, la juventud o la igualdad propone medidas novedosas y que ayudará a que nuestro tejido económico transite hacia la descarbonización. En definitiva, una reforma que ahonda en el bienestar de la sociedad", ha asegurado.

Por su parte, la portavoz de EH Bildu, Maddalen Iriarte, ha considerado que ha sido "una oportunidad perdida para hacer una reforma fiscal en profundidad, cuando el acuerdo conseguido en Gipuzkoa tenía los mimbres necesarios para ello".

Además, ha insistido en que lo acordado por el Gobierno foral de PNV y PSE con Elkarrekin Podemos "no es una reforma fiscal, es un retoque que no garantiza una recaudación suficiente, es cortoplacista, y no aporta seguridad ni a las personas ni al territorio", además de no tener "visión de país".

Iriarte ha lamentado que el Ejecutivo foral "no ha sido capaz de liderar un acuerdo con los contenidos que respondan a los retos y necesidades a los que se enfrenta la ciudadanía de una manera estructural" y ha criticado que "le ha dado lo mismo pactar con unos que con otros" porque "ha hecho del acuerdo un objetivo en sí mismo, olvidándose de los contenidos".

Asimismo, la portavoz de Elkarrekin Podemos, Miren Echeveste, ha resaltado que las propuestas introducidas por su formación en el proyecto de revisión fiscal "no solo redundan en beneficio de la mayoría social vasca, especialmente de la clase trabajadora más vulnerable", sino que suponen "dar paso hacia adelante para superar la estructura fiscal conservadora pactada con la derecha española que existe a día de hoy en Euskadi".

Así, ha reprochado a EH Bildu que pedir la retirada del proyecto es una "irresponsabilidad terrible" porque "es igual que pedir que sigamos con las reglas actuales, que son un calvario, y no responder a las necesidades de la ciudadanía", y ha criticado que la formación soberanista use el "populismo". "Seguir con las reglas actuales hubiera sido una oportunidad perdida que perjudicaría a la mayoría de la ciudadanía", ha añadido.

Echeveste ha censurado que para EH Bildu "el bienestar de la ciudadanía está en un segundo plano, ya que ha pensado que su pugna electoralista con el PNV merece el sacrificio del pueblo". "Un partido que quiere gobernar debería pensar en todo momento en el bienestar de la población, de toda la sociedad, y no en estrategias políticas para llegar al poder", ha aseverado.

El portavoz del PP, Mikel Lezama, por su lado ha criticado los "vetos cruzados" que se han producido en el proceso de negociación "por intereses absolutamente tácticos e interesados de partido, que no de interés social, y se ventilan con un acuerdo político al margen del trabajo realizado durante dos años".

A su juicio, el alcanzado con Elkarrekin Podemos es "un acuerdo pobre, carente de visión alguna de futuro y de la capacidad para innovar y de transformar el territorio, capacidad que nos brinda una competencia como la política fiscal propia, que ustedes simplemente la reducen al interés partidista, a un postureo, a pretender hacer ver que sobre la base de un progresismo de boquilla", ha lamentado.

El portavoz popular ha criticado que "ahondan en esa división injusta y pueril entre empresarios que solo quieren ganar dinero el máximo posible, a los que hay que exprimir literalmente, o pobres a los que debemos cuidar, como si fueran excluyentes una y otra realidad, como si no nos debiéramos a todas y cada una de las realidades que conforman nuestra realidad, la guipuzcoana, que es plural y diversa".

Además, ha mostrado su sorpresa por que el PNV "se alinee con esta política maniquea desincentivadora" y la "podemización" de la formación jeltzale, que sean "rehenes del postureo, del eslogan fácil, de la estrategia partidista y abandonen el sentido de la responsabilidad, aquella que debería atender a la gestión de la realidad", y les ha pedido que se "responsabilicen" de lo acordado.

"PACTO DE PAÍS"

Por su parte, el portavoz del PSE, Alberto Aristegi ha considerado este acuerdo de Reforma Fiscal como "un pacto fiscal de país". "Un acuerdo que ha tenido sus complicaciones, que ha sido gestado a lo largo de un año y que mejora enormemente las actuales Normas Forales en materia tributaria", ha asegurado.

Así, Aristegi ha lamentado que "la fuerza que cuenta con mayor representación de esta Cámara - EH Bildu - ha estado jugando al tactismo, a situar sus intereses partidistas por encima de los intereses generales, a mirarse su ombligo, a hacer dejadez de sus responsabilidades, con el único objetivo de obtener rentabilidad política y no en beneficio de todos los guipuzcoanos y vascos".

"EH Bildu no está preparado, no cuenta con la madurez necesaria para alcanzar acuerdos políticos de alcance, le dan vértigo los acuerdos de alcance y compromiso, no puede considerarse un partido de país porque nadie puede tratar de imponer un modelo de país en sus términos", ha remarcado.

Finalmente, el juntero del PNV Oianko Ganboa se ha dirigido al portavoz popular para decirle que "cuando en una norma foral, en un proyecto, en un anteproyecto, en cualquier cosa que se debate en política, no se pinta lo suficiente, no es que exista un déficit democrático, sino que eso es la representatividad de cada cual en la consecución de una mayoría". "Cuando hay vetos cruzados, como nos ha pasado, pues al final la reforma sale con quien sale, pero déficit democrático, por ningún lado", ha añadido.

Además, ha negado que la intención de la formación jeltzale haya sido la de "entorpecer nuestra la economía, la industria y el tejido productivo" y ha defendido que se trata de una "reforma fiscal necesaria", que tiene "un claro carácter social y protector del mayor número de ciudadanos posibles".

El juntero jeltzale ha considerado que la decisión de EH Bildu de "salirse del acuerdo no es una buena idea", a los que ha reprochado que busquen "una lucha entre adversarios" dejando como "único socio" del Gobierno al PP, al tiempo que ha advertido de que "la mentira tiene las patas cortas y llegará un momento que la sociedad no se lo creerá". "A lo mejor es momento de cambiar de estrategia y ser colaborativos con el PNV y ver lo que nos une y no solo estar pensando en la lucha electoral", ha concluido.