Juntas de Gipuzkoa urgen al Gobierno Vasco a proteger las estructuras defensivas de la Guerra Civil en Elgeta

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SAN SEBASTIÁN 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las Juntas Generales de Gipuzkoa han urgido al Gobierno Vasco que lleve a cabo las actuaciones necesarias para declarar Bien Cultural de Protección Media de todos los espacios y estructuras defensivas de la Guerra Civil en el entorno de los montes de Elgeta.

Así se recoge en una resolución que ha aprobado este viernes la Comisión de Cultura, Cooperación, Juventud y Deporte a partir de una propuesta de Elkarrekin Podemos, que había registrado una iniciativa en la que se hacía eco de las demandas planteadas por la plataforma Eibarko Mendiak Bizirik en una reciente comparecencia en las Juntas Generales.

La Cámara foral ha aprobado por unanimidad un propuesta transada entre Elkarrekin Podemos, EH Bildu, PSE y PNV que reclama al Gobierno Vasco que dé inicio "a la mayor brevedad posible" al expediente de declaración como Bien Cultural de Protección Media de todos los espacios y estructuras defensivas de la Guerra Civil situados en los montes de Kalamua, Akondia, Arrate, Topinburu, Illordo e Intxorta en colaboración con los ayuntamientos del entorno de Intxorta y las asociaciones memorialistas de Debagoiena.

Asimismo, en un segundo punto, las Juntas Generales han pedido a la Diputación de Gipuzkoa que incremente los recursos destinados a la conservación y puesta en valor de los vestigios existentes en este entorno para los que tengan reconocida la calificación de Bien de Interés Cultural, como espacios de memoria vinculados a la resistencia frente al fascismo durante esta contienda bélica.

Elkarrekin Podemos ha recordado que "la resistencia antifranquista costó la vida de muchas personas y es clave recordar su memoria, más aún en el actual momento político y social donde proliferan los discursos ultranacionalistas y autoritarios que desean recortes de muchos de los derechos y libertades acordados y conseguidos democráticamente".

El frente defensivo establecido en las cimas de Kalamua, Akondia, Arrate, Topinburu, Illordo e Intxorta (montes de Elgeta), según ha recordado la formación morada, "fue una línea crítica de resistencia durante la Guera Civil, que detuvo el avance de las tropas franquistas hacia Bizkaia durante siete meses, desde septiembre/octubre de 1936 hasta abril de 1937".

Este sector, clave para la defensa de Eibar y Bilbao, estabilizó el frente tras la caída de San Sebastián en Irun, permitiendo la consolidación del Gobierno vasco y la aprobación del primer Estatuto de Autonomía.

Así, Elkarrekin Podemos ha subrayado su "importancia histórica y para la consecución de la autonomía vasca, Elkarrekin Podemos ha apremiado al Gobierno vasco a acometer la declaración de Bien Cultural de Protección Media de todos los espacios y estructuras defensivas de la Guerra Civil en el entorno de los montes de Elgeta".