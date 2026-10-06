Las Juntas piden poner en marcha un servicio de transporte rural en Lea-Artibai y Enkarterri antes de fin de mandato

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Acuerdan adoptar antes de concluir 2027 medidas para un sistema tarifario con simplificación de zonas y gratuidad de transbordos

GERNIKA (BIZKAIA), 6 (EUROPA PRESS)

Las Juntas Generales de Bizkaia han acordado instar a la Diputación a poner en marcha, antes de finalizar el actual mandato, un servicio de transporte público rural en las comarcas de Lea-Artibai y Enkarterri, integrado en Bizkaibus, que garantice la conexión con cabeceras comarcales, servicios básicos y las prinicpales líneas de transporte.

El Parlamento foral ha abordado este martes la veintena de propuestas de resolución derivadas del pleno de Política General que han presentado los grupos junteros. Dos de las siete iniciativas aprobadas hacen referencia al transporte público en el territorio, una de ellas transaccionada entre Elkarrekin y los dos grupos del Gobierno foral, PNV y PSE-EE, y la otra entre EH Bildu y jeltzales y socialistas.

La iniciativa acordada por Elkarrekin, PNV y PSE-EE, tras una propuesta de resolución en materia de transporte rural de Elkarrekin, ha recibido además el apoyo de los junteros de EH Bildu, mientras que el PP se ha abstenido. El texto insta al Gobierno foral a reforzar el servicio de Bizkaibus en las comarcas más alejadas de Bilbao y con menores alternativas de transporte público, adaptando la oferta a las necesidades específicas de los entornos rurales y de menor densidad.

Para ello, se propone que, antes de finalizar el presente mandato, se ponga en marcha en Lea-Artibai y Enkarterri "un servicio de transporte público rural que garantice la conexión de los núcleos de población y servicios dispersos con las cabeceras comarcales, los servicios básicos y las principales líneas de transporte público".

Estos servicios se integrarán en la red de Bizkaibus garantizando el uso de la tarjeta Barik, las mismas condiciones tarifarias y la gratuidad de los transbordos internos en las mismas condiciones que en el resto de la red.

La portavoz de Elkarrekin, Eneritz de Madariaga, ha subrayado que el transporte es una "cuestión vital" en las zonas rurales, donde "estudiar, trabajar, acudir al médico, acceder a los servicios básicos sigue siendo depender del coche" y no se puede "esperar a que en 2029 se ponga en marcha el nuevo Bizkaius".

También ha salido adelante el texto transaccionado por EH Bildu, PNV y PSE-EE, tras la retirada de sendas propuestas de resolución en materia de transporte. El texto, que ha contado con los votos en contra de PP y a favor del resto de la Cámara, insta a Diputación a adoptar antes de finalizar 2027 las medidas necesarias para desarrollar un sistema tarifario más integrado e interoperable, que contemple la simplificación de zonas tarifarias, la progresividad en función de la habitualidad de uso y situación económica de las personas usuarias, así como la extensión de la gratuidad de los transbordos entre operadores".

También pide impulsar los trabajos necesarios para la constitución de una Autoridad Territorial del Transporte en colaboración con el Consorcio de Transportes de Bizkaia, las administraciones competentes y los distintos operadores.

Asimismo, pide intensificar, durante el actual mandato, el proceso de descarbonización de Bizkaibus mediante la renovación de la flota con la incorporación progresiva de tecnologías de bajas y cero emisiones, garantizando disponibilidad de las infraestructuras de recarga necesarias.

Finalmente, solicita informar a Juntas Generales Bizkaia de los avances que se produzca en estas actuaciones antes de finalizar el actual mandato.

El portavoz de EH Bildu, Iker Casanova, ha insistido en la importancia de concretar un "horizonte temporal" para las cuestiones para la mejora de transporte sobre las que ya existe consenso. Desde el equipo de Gobierno, el portavoz del PSE-EE, Goyo Zurro, ha valorado que las políticas de movilidad son también "política de igualdad" y ha incidido en la necesidad de que los transportes "funcionen, cada vez menos, como mundos separados y, cada vez más, como una red común".

Por contra, el pleno ha rechazado una iniciativa del PP en materia de transporte, al sumar únicamente los votos a favor de sus junteros. PNV y PSE han votado en contra de la propuesta en la que, en palabras del portavoz jeltzale, Jesús Lekerikabeaskoa, los populares han incluido "todo lo que se les ha ocurrido" sin buscar ni "mejora ni acuerdo". EH Bildu y Elkarrekin se han abstenido.

Entre otros puntos, el PP pedía incorporar en todos los anteproyectos y futuros pliegos de Bizkaibus un modelo de gestión flexible que, según ha indicado su juntero Pablo Gómez-Guadalupe, se vaya adaptando durante la vigencia de los contratos a la demanda "variable".

También planteaba adoptar "inmediatamente" mejoras en el transporte al campus de Leioa, reforzar la oferta de transporte al Aeropuerto de Bilbao, ampliar los horarios de Metro Bilbao y Bizkaibus de domingo a jueves, o soterrar el tramo en superficie de la Línea 1 de Metro Bilbao en Leioa y Getxo.