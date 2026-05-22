El jurado declara culpable de asesinato al acusado de matar a un septuagenario en su domicilio de Bilbao

Juicio contra el acusado de matar a un varón de 73 años en Bilbao - EUROPA PRESS

BILBAO 22 May. (EUROPA PRESS) -

El jurado popular ha declarado por unanimidad culpable de asesinato al acusado de matar el 5 de octubre de 2021 en Bilbao a un septuagenario con el que quedó a través de una aplicación de citas y, tras el crimen, transfirió a su cuenta bancaria 3.000 euros con el móvil de la víctima. Además, todos sus miembros consideran que ha cometido un delito continuado de estafa informática.

El tribunal popular, integrado por siete hombres y cuatro mujeres, que el pasado miércoles se retiró a deliberar tras entregársele el objeto del veredicto, ha dado a conocer este viernes su decisión.

En concreto, por unanimidad considera probado que quiso actuar de manera "sorpresiva e inesperada" frente a la situación de "plena confianza" que la víctima tenía en él, lo que le situó" en un estado de práctica indefension". También estima que actuó para obtener un beneficio patrimonial a su favor.

En cambio, todos los miembros del jurado consideran "no probado" que seleccionara a la víctima por ser homosexual con la voluntad de discriminarlo.

Durante el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Bizkaia, que concluyó el pasado martes, la Fiscalía pidió un total de 16 años de prisión para el procesado, trece por homicidio y otros tres por estafa continuada.

La acusación particular --ejercida por una hermana y una sobrina de la víctima--, solicitó 30 años de cárcel por un delito de asesinato con alevosía y otro de robo con violencia, mientras que la acusación popular --representada por Gehitu, asociación de gais, lesbianas, trans, bisexuales e intersexuales del País Vasco-- reclamó casi 29 años por los mismos delitos con la agravante de discriminación por orientación sexual y estafa informática. La defensa pidió la libre absolución de su cliente.

Además, las acusaciones demandaron entre 42.000 y 65.000 euros de indemnización para los familiares de la víctima, y la reposición de 3.000 euros que el acusado transfirió de la cuenta del fallecido a la suya.

Al encausado, de 29 años, que se encuentra en prisión cumpliendo condena, se le imputan un total de cinco muertes y dos intentos de asesinatos de hombres con los que quedaba a través de una aplicación de citas para homosexuales.

Este ya fue condenado en junio de 2025 a 25 años y medio de prisión por asesinar a un varón en Bilbao el 17 de octubre de 2021, y en diciembre de 2021. Con anterioridad se le impuso también otra condena de 10 años de cárcel por un intento de asesinato de otro hombre perpetrado el 17 de diciembre de 2021 también en la capital vizcaína.