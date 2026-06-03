El jurado popular considera por unanimidad culpable al principal acusado de asesinar a Lukas Agirre

Juicio por la muerte de Lukas Agirre. - EUROPA PRESS

SAN SEBASTIÁN 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El jurado popular ha considerado, por unanimidad, culpable de asesinato al principal acusado de la muerte del joven hernaniarra Lukas Agirre, que recibió dos navajazos en la mañana del Día de Navidad de 2022 en la plaza Okendo de San Sebastián tras pasar una noche de fiesta con sus amigos en una discoteca aledaña.

El veredicto se ha dado a conocer este miércoles en la Audiencia de Gipuzkoa, después de que el objeto del veredicto fuera entregado este pasado lunes al jurado popular para que dictaminara su resolución.

Así, el jurado ha considerado probado por unanimidad que el acusado principal es culpable de "dar muerte de forma intencionada" a Lukas Agirre, "arremetiéndole de forma súbita y sorpresiva, eliminando toda posibilidad de defensa".

En el caso del acusado de ser colaborador esencial por ser propietario de la navaja mariposa con la que se le apuñaló a la víctima, el jurado, con siete votos a favor y dos en contra, ha considerado que es culpable de haber facilitado "intencionadamente" al principal acusado la citada navaja, "siendo consciente de su peligrosidad y del riesgo para la vida derivado de su uso", con "alta probabilidad" además de que hiciera "abuso" de ella contra el grupo del joven hernaniarra.

También considera probado, como "atenuante", que tenía "gravemente anuladas las facultades cognitivas y volitivas" como consecuencia de su consumo de drogas y alcohol, y de la patología de trastorno mental que sufre.

En cuanto a la acusada como colaboradora, también en este caso con siete votos a favor y dos en contra, el jurado popular la considera culpable de encubrimiento al haber auxiliado a los dos acusados participando en el hecho para "eludir la investigación" o "sustraerse de su búsqueda y captura", sabiendo que Lukas Agirre "podía estar o estaba mortalmente herido".

(Habrá ampliación)