Juventudes Socialistas de Euskadi reeligen a Gabriel Arrúe como su secretario general con el 97,8%

Gabriel Arrúe y Eneko Andueza - JSE-EGAZ

VITORIA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las Juventudes Socialistas de Euskadi (JSE-Egaz) han reelegido al término de su XII Congreso Nacional Ordinario celebrado este fin de semana a Gabriel Arrúe como su secretario general, que lo han respaldado con el apoyo de 97,8% de los votos.

Según han informado en un comunicado, Arrúe, nacido en Getxo, es actualmente diputado del Congreso por Bizkaia y afronta ahora su segundo mandato al frente de JSE-Egaz.

La clausura del congreso ha comenzado con la intervención de la secretaria general de las Juventudes Socialistas de España, Aranzazu Figueroa, quien ha ensalzado la figura de Arrúe y ha destacado su "cercanía con la gente" y su forma de liderazgo "horizontal e integrador".

Figueroa ha defendido el papel de las Juventudes Socialistas para hacer frente a distintas amenazas y ha afirmado que "Juventudes Socialistas son necesarias para decir a los que quieren especular, que ya basta. Necesarias para parar los nacionalismos que intentan dividir y generar ciudadanos de primera y segunda. Es necesaria para ser resistencia antifascista, antirracista y feminista. Las JSE son necesarias para seguir siendo utópicos y para conquistar un mundo que nos dicen que nunca llegará".

Tras su intervención, el secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha felicitado a Arrúe y ha ofrecido el apoyo del partido a la nueva dirección de JSE-Egaz.

En su intervención de clausura y tras ser reelegido, Gabriel Arrúe ha llamado a la juventud a movilizarse ante las injusticias y a comprometerse en la construcción de "una sociedad y un mundo mejor".

"Hay quienes nos quieren hacer creer que no podemos cambiar nuestro presente, que el mundo no puede volverse un lugar mejor. Actores que nos quieren hundidos en la desafección, abonados al derrotismo y desmovilizados", ha denunciado. Frente a ello, ha llamado a los jóvenes a "dar un paso al frente, no resignarse y construir desde lo colectivo".

Arrúe también ha criticado a organizaciones juveniles nacionalistas que, según ha denunciado, se "empeñan en seguir reproduciendo las mismas dinámicas de violencia, intimidación y persecución del diferente que el entorno social de ETA practicó durante décadas", principalmente en el ámbito universitario.

Ante estas situaciones, ha reivindicado a JSE-Egaz como "una opción política de izquierdas y comprometida con los jóvenes trabajadores que defiende sus posicionamientos desde planteamientos no violentos y de respeto a la diversidad y a la pluralidad de Euskadi".

Por último, ha apuntado a la militancia en las organizaciones juveniles políticas "como un ejemplo de compromiso y una herramienta capaz de hacer comunidad entre diferentes".