Karen Ortiz de Guinea presenta su disco de debut 'Después de todo', este viernes en San Sebastián

Karen Ortiz de Guinea - KAREN ORTIZ DE GUINEA

SAN SEBASTIÁN 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La artista guipuzcoana Karen Ortiz de Guinea presentará este viernes, en la sala Be Club de San Sebastián, su álbum de debut titulado 'Después de todo'.

Este trabajo se erige en "un refugio íntimo y en una auténtica terapia personal donde la creación deja de ser un oficio para convertirse en respuesta, bálsamo y equilibrio", según la artista.

El disco se ha grabado en los estudios Muir de San Sebastián bajo la batuta de Yon Vidaur, y cuenta con aportaciones en la producción de algunos cortes firmados por Javier Vargas, que también puntea la guitarra eléctrica junto a la acústica de Mikel Aguirre Urkizu, la precisión percusiva de Oriol Flores e Iñaki de Lucas, y el multiinstrumentista de Yon Vidaur.

En este disco composiciones como 'Casa de muñecas' abordan la "asfixia sentimental y la necesidad vital de arriesgarlo todo para renacer", mientras que piezas como 'Narciso de plástico' o 'Amigos' celebran "la memoria, la lealtad inquebrantable hacia el círculo más cercano y una fe incombustible en la condición humana", explica la compositora que también interpreta temas en euskara como 'Gau ilunetan' o 'Nire distira ez duzu itzalduko'.

Tras el concierto en San Sebastían, Ortiz de Guinea actuará el sábado 14 de noviembre en Fnac Forum de Zaragoza, el domingo 15 de noviembre en el Alderdi Eder de la capital guipuzcoana, en el marco del concierto organizado por la Asociación Stop Violencia Vial, y en Garibaldi de Madrid el 22 de noviembre. Además, participará en la Azoka de Durango del 4 al 8 de diciembre y ya el sábado 13 de enero recalará en Fnac Bilbao.