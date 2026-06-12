Kiroletxea acoge una exposición de Unicef Comité Euskadi sobre protección de la infancia y trabajo infantil

Kiroletxea acoge una exposición de UNICEF Comité Euskadi - DFG

SAN SEBASTIÁN, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Kiroletxea de San Sebastián acoge la exposición 'La protección de la infancia', una muestra impulsada por Unicef Comité Euskadi con el apoyo de la Diputación Foral de Gipuzkoa que tiene como objetivo sensibilizar a la ciudadanía sobre la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, con especial atención al trabajo infantil como "una forma de explotación, abuso y vulneración de derechos".

La presentación ha coincidido con el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, una jornada que invita a poner el foco en una realidad que afecta a millones de niños y niñas en todo el mundo y que "sigue condicionando sus vidas, su bienestar, su educación y sus oportunidades de futuro", han señalado desde la institución foral.

La exposición acerca esta problemática a la ciudadanía guipuzcoana desde una mirada global, vinculada a la Agenda 2030, pero también desde "una reflexión cercana sobre la necesidad de construir entornos seguros y protectores para la infancia en Euskadi y en el mundo".

La muestra forma parte del proyecto 'Protegiendo y contribuyendo al empoderamiento de las niñas, niños y jóvenes contra el trabajo infantil en Costa de Marfil', desarrollado por UNICEF con el apoyo de la Diputación Foral de Gipuzkoa. A través de diferentes paneles, datos e imágenes, la exposición pone el foco en las comunidades más dependientes de la producción de cacao en Costa de Marfil, donde persisten altos porcentajes de niños y niñas sometidos a trabajo infantil.

La diputada de Cultura y Cooperación, Goizane Álvarez, ha subrayado que "cuando hablamos de trabajo infantil, de explotación o de violencia contra niños, niñas y adolescentes, no hablamos únicamente de pobreza o de falta de recursos, hablamos de derechos vulnerados, de infancias que crecen sin la protección que necesitan y de niños y niñas a quienes se les arrebata la posibilidad de vivir una infancia segura, feliz y digna".

"ROSTROS E HISTORIAS"

Álvarez ha señalado que la exposición "nos invita a mirar más allá de las cifras" y a recordar que "detrás de cada número hay un rostro, una historia y una vida que merece ser protegida". En ese sentido, ha destacado que "la protección de la infancia no puede depender del lugar en el que una niña o un niño nace, es una responsabilidad global, pero también local, porque una sociedad que no protege a su infancia fracasa en lo más básico: en la justicia social, en la igualdad y en la propia democracia".

Por su parte, Joseba Madariaga, presidente de UNICEF Euskadi ha explicado que la exposición subraya que "las vulneraciones de derechos pueden prevenirse" y ha explicado que trabajan con "un enfoque integral y de derechos de infancia, centrado en la prevención, el fortalecimiento de los sistemas públicos, la educación, la protección social y el trabajo comunitario, porque proteger a la infancia no es intervenir solo cuando el daño ya está hecho, sino evitar que ocurra".

Según los datos recogidos en la exposición, cada año más de 1.000 millones de niños, niñas y adolescentes sufren algún tipo de violencia en el mundo. Además, 138 millones de niñas y niños están atrapados en el trabajo infantil y alrededor de 54 millones realizan trabajos peligrosos que amenazan directamente su salud, su seguridad y su desarrollo. En Costa de Marfil, el 31% de las niñas y niños de entre 5 y 17 años realiza trabajo infantil, lo que supone alrededor de 2,3 millones de menores.

La muestra indica cómo la pobreza estructural, la falta de servicios básicos de protección social, las limitadas oportunidades educativas, las desigualdades de género y determinados roles tradicionales contribuyen a "perpetuar" esta situación.

En el caso de Costa de Marfil, el cacao ocupa un lugar central en esta realidad ya que el país aporta en torno al 40% de la producción mundial de cacao y se estima que cientos de miles de niños y niñas trabajan en este sector, en muchos casos en condiciones peligrosas.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

"La cooperación internacional no es caridad; es compromiso político y ético con los derechos humanos. Significa acompañar procesos que fortalecen comunidades, generan oportunidades, garantizan acceso a la educación y rompen ciclos de pobreza, explotación y exclusión", ha afirmado Álvarez.

En este contexto, el presidente de Unicef Euskadi ha querido destacar la importancia de "la Ayuda Oficial al Desarrollo y la cooperación descentralizada en un momento en el que asistamos a recortes globales de financiación".

"Sin una financiación adecuada y sostenida, programas como los que se desarrollan en Costa de Marfil -que permiten sacar a los niños y niñas del trabajo infantil, apoyar a las familias y reforzar las comunidades- simplemente no serían posibles. Defender la AOD es, en definitiva, defender los derechos de la infancia", ha advertido.

La exposición recoge también la estrategia de Unicef en materia de protección de la infancia, basada en la prevención, la identificación de situaciones de riesgo, la derivación, la reparación, el fortalecimiento de capacidades locales, el acceso a servicios básicos y la generación de oportunidades formativas y de medios de vida sostenibles.

Asimismo, el recorrido expositivo incorpora una mirada a Euskadi y al marco normativo vigente en materia de protección frente a la violencia, poniendo el acento en la importancia de "crear entornos seguros" para la infancia y la adolescencia. En este sentido, Álvarez ha señalado que "la violencia y la desprotección infantil también pueden estar presentes en nuestras calles, entornos y en comunidades" y ha apelado a la "responsabilidad compartida de las instituciones, las entidades sociales y la ciudadanía".