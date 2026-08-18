Kontsumobide abre las ayudas de 1,2 millones para reforzar las Oficinas Municipales de Información al Consumidor

Archivo - Consumidores en una zona comercial de Bilbao - EUROPA PRESS - Archivo

VITORIA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo ha abierto este martes el plazo de solicitud de ayudas, dotadas con 1,2 millones de euros, destinadas a las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC) de Euskadi, promovidas por entidades locales y que tienen como objetivo principal la promoción y defensa de los derechos e intereses de las personas consumidoras y usuarias.

Las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC) desempeñan un papel relevante como servicio gratuito de información y orientación a las personas consumidoras, según recoge la orden de aprobación de las subvenciones del Ejecutivo autonómico.

Entre sus responsabilidades se encuentra la recepción, tramitación y mediación de reclamaciones directas, así como la resolución de conflictos entre consumidores y empresarios.

El programa de ayudas regula la concesión de dotación económica a las Entidades Locales del País Vasco, bien de forma individual, bien en representación de varias Entidades Locales con las que compartan servicio, así como las entidades promovidas por ellas que cuenten con la existencia de servicio de Oficina Municipal de Información a las Personas Consumidoras (OMIC).

Los municipios o mancomunidades que presten sus servicios a una población superior a 20.000 habitantes, permanecerán abiertos al público al menos 20 horas semanales; entre 10.000 y 20.000 habitantes, permanecerán abiertos al público al menos ocho horas semanales; y los de menos de 10.000 habitantes, permanecerán abiertos al público al menos cuatro horas semanales.