Kontsumobide dice a afectados por el cierre de clínicas que pueden recuperar el dinero abonado y paralizar pagos

El Instituto Vasco de Consumo ha recordado los pasos a seguir por las personas afectadas por estos cierres - KONTSUMOBIDE

VITORIA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Kontsumobide ha recordado a los clientes afectados por cierres de clínicas estéticas y dentales que disponer de un crédito vinculado al tratamiento permite paralizar las cuotas pendientes y exigir a la entidad financiera la devolución del dinero abonado por servicios no prestados.

El Instituto Vasco de Consumo ha recordado, a través de un comunicado, los pasos a seguir tras la interrupción del servicio en centros como las clínicas Ixia, el grupo Dorsia (que ha operado también bajo las marcas Alma Life y Aureva Clinics) o los centros dentales de Aestes Dental, S.L. (Vivanta u Oralis).

Kontsumobide ha explicado que, disponer de un crédito vinculado al tratamiento, es la vía legal que permite paralizar las cuotas pendientes y exigir a la entidad financiera la devolución del dinero abonado por servicios no prestados.

En este sentido, el Instituto destaca que haber recurrido a una financiación vinculada representa, ante estas situaciones de quiebra o cierre, la principal garantía jurídica para no perder el dinero.

De acuerdo con la Ley de Contratos de Crédito al Consumo, se considera crédito vinculado aquel que sirve exclusivamente para financiar un contrato de prestación de servicios determinado y donde ambos acuerdos forman una unidad comercial.

Aunque el pago al contado suele ser la opción habitual en el consumo general, en este tipo de prestaciones de tracto sucesivo o tratamientos de larga duración, la financiación vinculada actúa como un escudo de protección frente a cierres imprevistos.

La persona consumidora tiene derecho legal a exigir la paralización inmediata de los recibos bancarios o cuotas futuras ante el incumplimiento del servicio por parte de la clínica.

Además, se puede reclamar directamente a la entidad financiera la restitución de las cantidades ya pagadas que correspondan a la parte del tratamiento que no ha llegado a ejecutarse.

VÍA CONCURSAL

Por el contrario, quienes abonaron la totalidad del tratamiento al contado o mediante préstamos personales no vinculados se ven obligados a reclamar directamente a la empresa o a acudir a la vía concursal, un procedimiento más complejo y con escasas garantías de recuperación económica.

Kontsumobide recomienda a las personas afectadas por los cierres de centros estéticos y dentales que presenten un escrito ante la propia clínica o mercantil titular (vía burofax u otro medio fehaciente) solicitando el cumplimiento del contrato o su resolución por incumplimiento, así como la entrega inmediata de la copia de la historia clínica o expediente del tratamiento.

REEMBOLSO

Ante el cierre o falta de respuesta del centro, se debe contactar por escrito con la entidad con la que se suscribió el crédito vinculado para exigir la paralización de los cobros pendientes y el reembolso de los importes pagados por los servicios no recibidos.

También es recomendable guardar todos los justificantes de pago, contratos (tanto de la clínica como de la financiera, verificando el nombre de la razón social o comercial), folletos, presupuestos y cualquier prueba o documento que acredite el estado o grado de avance del tratamiento.

En caso de que la entidad financiera no atienda la reclamación en plazo, la persona afectada puede dirigirse a Kontsumobide o a la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) de su municipio para tramitar su reclamación por la vía administrativa.