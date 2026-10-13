Kontsumobide inicia una nueva campaña para sumar empresas y comercios a la red de Arbitraje de Consumo

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VITORIA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo ha iniciado este martes una nueva campaña para fomentar la adhesión de nuevas empresas y establecimientos comerciales al Sistema Vasco de Arbitraje de Consumo.

El objetivo principal de esta iniciativa es ampliar la red de empresas comprometidas con la resolución rápida y extrajudicial de conflictos, facilitando así la confianza mutua entre el tejido empresarial y las personas consumidoras, según ha informado el Gobierno Vasco en un comunicado.

Cada año, la campaña pone el foco en sectores concretos de actividad. En esta edición, los sectores objetivo incluyen, entre otros: academias, centros de enseñanza y autoescuelas; agencias de viaje y centros de actividades de ocio y eventos; comercios de electrodomésticos y servicio de asistencia técnica (SAT); y empresas y profesionales de la construcción, reformas, fontanería, electricidad, carpintería y cristalería.

La iniciativa también se dirige a servicios de limpieza, mensajería y tintorerías; establecimientos hoteleros, hostales y agroturismos; inmobiliarias, agencias de seguros, ópticas, audífonos y ortopedias; y peluquerías, centros de estética y talleres de reparación y compraventa de vehículos y bicicletas; tiendas de muebles, decoración del hogar, lámparas, persianas, ventanas e informática y telefonía.

Asimismo, en esta ocasión Kontsumobide quiere incidir especialmente en aquellas empresas y profesionales que desarrollan su actividad comercial a través de canales 'online'.

La directora de Kontsumobide, Ana María Sánchez Herráez, ha subrayado la importancia estratégica de esta herramienta. De esa forma, ha señalado que "ante un conflicto de consumo, si surge un desacuerdo con quien nos ha vendido un producto o servicio, el arbitraje es el mejor sistema para la persona consumidora, ya que es rápido, gratuito e imparcial".

Por otra parte, ha destacado que se trata de un instrumento que "ofrece grandes ventajas para las empresas", ya que "refuerza su compromiso con la calidad, la excelencia y la confianza hacia sus clientes".

La campaña se desarrollará de forma presencial en las tres capitales vascas y en las localidades más pobladas de los tres territorios históricos. En la actualidad, son más de 17.000 las empresas que forman parte de esta red en Euskadi.

El Sistema Arbitral de Consumo es un mecanismo público de resolución de conflictos de carácter voluntario, alternativo a la vía judicial. Su voluntariedad radica exclusivamente en la fase previa de adhesión, ya que, una vez aceptado el arbitraje por parte de la empresa, las resoluciones o laudos emitidos son vinculantes y de obligado cumplimiento para ambas partes.